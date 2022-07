Pierpaolo Pretelli in mezzo a una bufera social: la frase che scandalizza

Ascolta questo articolo

Pierpaolo Pretelli non avrebbe mai immaginato di ritrovarsi nel bel mezzo di una vera e propria rivolta per una frase – magari poco felice – che ha pronunciato con troppa leggerezza durante una sua esibizione a Maratea, la sua città d’origine. Da precisare che la sua performance era improntata su una chiave ironica e quindi poteva anche essere perdonato per qualche espressione un po’ colorita.

Ma il pubblico sembra non aver apprezzato – o forse colto – quell’ironia che Pretelli, sicuramente, ha usato durante lo spettacolo e così si sono rincorsi sul web commenti che lo tacciavano addirittura di sessismo. Vediamo cosa ha causato tutto questo malumore, così come riporta la pagina Instagram “ThePipol_tv“.

La frase che ha messo Pierpaolo Pretelli nei guai

L’ex gieffino e attuale fidanzato di Giulia Salemi, parlando davanti al pubblico presente, si è dichiarato sorpreso di avere un seguito “di una certa età”, usando un’espressione colorita che non è piaciuta a molti: “Molte persone ci seguono ovunque però non capisco perchè è gente grande, io ho fan dai sessanta in su, non so forse è la Rai che…” per poi aggiungere: “Dovete sapere che io suono, vado in discoteca nel wekeend, in realtà ci sono i giovani, il problema è che quando vado in console davanti c’è una schiera di over sessanta assatanate, e sono in diretta”.

Quel “over sessanta assatanate” è stata la pietra dello scandalo e da lì a poco sui social sono comparsi commenti di utenti infuriati, di seguito solo alcuni: “Pagliaccio”, “Un altro fenomeno uscito da un reality che si pretende”, “Già tanto che hai dei fans”, “Si è montato la testa senza essere nessuno”. Per onor di cronaca, dobbiamo precisare però che non sono mancate parole che cercavano di difendere il ragazzo: “Ma è una battuta, sei il migliore”, “Ma possibile che non si riesce a comprendere l’ironia in uno spettacolo leggero e ironico? Ma dai sono basita”.

Nella vita privata le cose per Pretelli vanno molto meglio, infatti sul settimanale “Chi” ha ammesso che con la Salemi ci sono progetti molto seri per il futuro: “Costruirmi una famiglia, oltre che continuare il mio lavoro”.