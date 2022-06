Piero Chiambretti, l’annuncio disperato: "Ecco quanti soldi mi rimangono"

Ascolta questo articolo

Piero Chiambretti è un noto show man torinese che non ha bisogno di tante presentazioni. La sua carriera nel mondo della tv è costellata di tanti successi, dopo gli esordi in radio da disc-jockey riesce a farsi strada nel mondo televisivo trovando la consacrazione con il programma ‘Và pensiero’. Attualmente è impegnato nella conduzione del programma tv calcistico ‘Tiki-taka’, dove pare ci siano però spiacevoli novità per lui.

Ad ogni modo, sino ad ora, grazie anche ad una carriera particolarmente prolifica, il noto comico non aveva mai avuto problemi di soldi. Piero Chiambretti poteva vantare ogni mese delle entrate superlative che, per qualche motivo, sarebbero venute di recente a mancare. A far emergere questo suo problema, la controversia che riguarda il mantenimento alla sua ex moglie: ecco cosa è successo.

L’annuncio di Chiambretti

Negli ultimi anni il reddito del noto conduttore si sarebbe addirittura dimezzato. Se in media riusciva a guadagnare sino a 50mila euro al mese, ora i suoi introiti mensili non supererebbero i 26 mila euro. La questione è venuta alla luce per mano dello stesso Chiambretti, che ha chiesto al tribunale che venisse rivisto l’assegno mensile da corrispondere all’ex moglie Federica Laviosa per il mantenimento della figlia 11enne.

Lo showman 66enne non intende più pagare i 3mila euro al mese previsti dal precedente accordo, ma ha proposto di abbassare la cifra a 800 euro escluse le spese d’affitto, le utenze della casa e la retta della scuola privata della figlia. La sua condizione reddituale sarebbe molto cambiata rispetto a 6 anni fa, perciò Chiambretti ha chiesto al tribunale di Torino di pronunciarsi nuovamente sull’assegno da staccare all’ex moglie.

Secondo quanto trapela da voci di corridoio, la sua avventura alla conduzione della trasmissione Tiki Taka sarebbe ormai giunta al capolinea, altro motivo da addurre in tribunale per chiedere un pronunciamento favorevole allo show man torinese. Non resta che attendere se il giudice torinese accoglierà o meno le richieste di Chiambretti.