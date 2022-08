Piero Angela, ecco chi sono i figli Christine e Alberto avuti con l’amata moglie Margerita

Ascolta questo articolo

Il mondo della scienza è in lutto per una notizia che è arrivata in queste ore. Purtroppo si è trattato di un dramma piombato a ciel sereno e che nessuno si aspettava minimamente. Piero Angela, il noto giornalista e divugatore scientifico, si è spento infatti all’età di 93 anni nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Piero Angela aveva da poco festeggiato i suoi 70 anni in Rai, la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. Famosissime le sue produzioni che ha curato nel corso di tutti questi anni.

Angela nacque a Torino il 22 dicembre 1928, suo padre Carlo è stato nominato Giusto tra le nazioni per aver salvato numerosi cittadini ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Una famiglia da sempre dedita alla conoscenza quella degli Angela, con il figlio Alberto che conduce anche numerosi programmi di cultura e scienza. Piero Angela ha avuto un grandissima carriera. Nei prossimi paragrafi andremo a conoscere meglio chi sono i suoi figli.

I figli di Piero Angela

A dare per primo la notizia della morte di Piero Angela, è stato il figlio Alberto, noto già alla maggior parte degli italiani in quanto conduttore di “Ulisse” e “Passaggio a Nors-Ovest”. Piero era sposato da 66 anni con Margherita Pastore, dalla quale ha avuto appunto i figli Christine e Alberto Angela.

“Conobbi Margherita alla festa di un’amica: lei aveva 18 anni, io 24-25, mi misi al pianoforte e la conquistai. Era all’ultimo anno alla Scala, una ballerina con un grande avvenire, poi arrivò King Kong a sbaragliare tutto” – così ricordò Piero Angela in una intervista andata in onda su Rai Play. Il loro è stato un grandissimo amore.

Sulla figlia Christine non si hanno moltissime notizie, in quanto conduce una vita piuttosto riservera. Si sa comunque che ella ha aiutato il padre Piero nella realizzazione del libro “Ti amerò per sempre”. Alberto ha pubblicato un post dopo la morte del padre, al quale augura “buon viaggio”. Un addio struggente ad un grandissimo divulgatore scientifico che mancherà all’Italia e al mondo.