Pierluigi Pardo, l’annuncio improvviso gela i fan del conduttore: "Addio.."

Pierluigi Pardo è un noto telecronista calcistico e conduttore, un vero e proprio punto di riferimento dell’informazione sportiva in Italia. I suoi esordi risalgono ai primi anni 2000′, quando si fa conoscere come telecronistra di Stream e di Sky, dove segue le partite della Serie A e della Premier League. Successivamente passa a Mediaset premium dove, oltre alle telecronache, conduce trasmissioni di successo come Tiki Taka.

Dal 2021 il noto telecronista è stato poi ingaggiato da Dazn, sempre nelle vesti di telecronista delle partite di cartello e come conduttore della trasmissione ‘Supertele – Leggero come un pallone’. In queste ultime ore un’altra svolta inattesa segna profondamente la sua carriera, i suoi fan sono già entusiasti: ecco cosa è successo.

L’annuncio improvviso

Pierluigi Pardo sta per approdare ufficialmente sulla rete pubblica, precisamente su Rai 2. A confermare la clamorosa indiscrezione Simona Sala, direttore dell’intrattenimento DayTime Rai, che durante la presentazione dei nuovi palinsesti ha chiarito gli obiettivi ambiziosi prefissati per il canale: “Rai 2 è la rete che cambia di più. Vogliamo un vero e proprio risorgimento perché ha bisogno che si risvegli per poter superare la soglia del 3,5% di share quotidiano“.

A quanto pare, il noto telecronista si occuperà della conduzione di un nuovo quiz su Rai 2, ‘Ti sembra normale‘. Un format innovativo in cui i concorrenti faranno uso di sondaggi ed interviste da utilizzare nelle varie prove. C’è grande attesa di vedere Pardo in queste vesti inedite, ma i suoi fan sono sicuri che non tradirà le grandi aspettative riposte in lui dalla rete pubblica.

Il noto giornalista ha dimostrato in tutti questi anni una certa versalità e grandi capacità di intrattenere il pubblico, grazie anche al suo innato spirito istrionico e alla sua proverbiale simpatia. Il quiz dovrebbe andare in onda il sabato pomeriggio a partire dal prossimo 17 settembre, savlo cambi di programma improvvisi.