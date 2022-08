Pierce Brosnan festeggia 21 anni di matrimonio: "Potrei rifarlo da capo"

Ascolta questo articolo

Dopo 28 anni insieme, non sembra che il tempo abbia scalfito l’amore tra Pierce Brosnan e la miglie Keely Shaye Smith. In occasione del 21esimo anniversario di nozze, avvenuto venerdì 5 agosto, la star ha infatti postato un commovente tributo alla compagna di vita su Instagram.

Brosnan, che ha 69 anni, ha pubblicato sul social network una immagine insieme alla moglie risalente al giorno delle loro nozze, avvenute 21 anni fa. Nella didascalia la scritta: “Buon anniversario, amore mio Keely, abbiamo ballato quella notte e balliamo ancora oggi Potrei rifarlo da capo“, accompagnando il messaggio con un cuore rosso. Anche Keeley, che ha 58 anni, ha rimarcato l’occasione online, postando sul proprio profilo Instagram la stessa immagine scelta dal marito, con la didascalia: “Felice anniversario, amore mio“.

Pierce e Keely convolarono a nozze in Irlanda, paese natio dell’attore di James Bond, ad agosto del 2001. I due si conobbero ad una festa nel 1994, e divennero subito inseparabili, scegliendo poi di sposarsi dopo sette anni. All’epoca del loro primo incontro, Pierce era vedovo; l’attore aveva infatti perso da tre anni la prima moglie, Cassandra Harris, uccisa da un tumore nel 1991.

Pierce ha parlato spesso di come l’amore di Kelly lo abbia salvato dalla depressione, in seguito alle pesantissime tragedie personali che lo hanno colpito, in particolare la morte della prima moglie e della figlia. “Non sarei stato in grado di sopravvivere senza la sua forza“, ha rimarcato l’attore.

Insieme, Pierce e Keely hanno avuto due figli, il 25enne Dylan ed il 21enne Paris. La star di “Mamma mia” è padre di altri tre figli, il 38enne Sean, ed i due figli che adottò dalla prima moglie Cassandra, il 49enne Chris e Charlotte, scomparsa anni fa a causa della stessa malattia che uccise sua madre. Chris e Charlotte erano figli di Charlotte e Dermot Harris, che morì nel 1986, ed erano stati adottati da Pierce dopo le nozze con la loro madre.