Pier Silvio Berlusconi nonno a 51 anni: la reazione di Silvia Toffanin

Non tutti sanno che prima di fidanzarsi con Silvia Toffanin, che lo ha reso padre dei figli Lorenzo Mattia (di 11 anni) e Sofia Valentina (di 6 anni), Pier Silvio Berlusconi è stato a lungo legato a un’altra donna, la modella Emanuela Mussida. Da quest’ultima nel 1990 è nata la sua prima figlia, Lucrezia Vittoria Berlusconi, che oggi a poco più di trent’anni è diventata mamma anche lei di una bambina.

La piccola si chiama Olivia ed è nata lo scorso aprile, dunque ha già quasi nove mesi. La lieta notizia, tuttavia, è trapelata solo in questi giorni grazie al settimanale “Chi”. Nel numero in edicola questa settimana, infatti, ci sono le foto della neo-mamma a spasso con passeggino con dentro la neonata che ha reso Pier Silvio Berlusconi nonno per la prima volta (e di conseguenza Silvio Berlusconi bisnonno).

Pier Silvio Berlusconi nonno per la prima volta

Come sue padre, anche Lucrezia Vittoria Berlusconi è molto riservata e non ama condividere la sua vita privata con i giornali. Sia lei che Pier Silvio, del resto, non hanno alcun profilo social ufficiale e non si tratta di una scelta casuale, ma di una precisa volontà di tutelare la famiglia, già sovraesposta per via delle vari vicissitudini giudiziare di Silvio Berlusconi e della grande fama e potere del gruppo Mediaset.

Il settimanale di Alfonso Signorini si è soffermato anche sulla reazione di Silvia Toffanin alla notizia. Stando a quanto riportato, la conduttrice di Verissimo, legata a Pier Silvio Berlusconi da quasi quindici anni, sarebbe anche lei al settimo cielo. Poche notizie trapelano invece a proposito del marito di Lucrezia Vittoria, papà della piccola Olivia.

Di lui si sa solo che è americano, si chiama Josh e ha conosciuto la figlia di Pier Silvio negli Stati Uniti, dove ha studiato e dove lavorano entrambi. O meglio, dove lavoravano, visto che secondo “Chi” attualmente la coppia si sarebbe stabilita in Italia.