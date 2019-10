Pier Silvio Berlusconi: la sua primogenita avuta prima della relazione con Silvia Toffanin

Il vicepresidente della Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, è uno degli imprenditori più famosi dal punto di vista del gossip, grazie anche alla sua convivenza con la sua dolce metà, la giornalista e conduttrice televisiva Silvia Toffanin. Non solo nel mondo del gossip, ovviamente, appare conosciuto il figlio di Silvio Berlusconi, ma anche in qualità di imprenditore facoltoso, con grande fiuto per gli affari nel mondo dell’intrattenimento televisivo.

Ad oggi, sotto l’aspetto della vita privata, Pier Silvio appare felicemente unito sentimentalmente con la Toffanin; seppur non sposati, i due si conoscono da vent’anni ed insieme hanno 2 figli, Mattia Lorenzo e Sofia Valentina. Nonostante la loro felice convivenza e la loro vita divisa tra lavoro e figli, la loro famiglia, come tante altre, non appare scevra di qualche piccolo segreto.

Pare infatti che il vicepresidente della Mediaset non abbia solo 2 figli, bensì in precedenza Pier Silvio pare abbia avuto una relazione, seppur breve, con la modella Emanuela Mussida, un legame durato poco in età giovanile, ma durato abbastanza da dare alla luce una figlia, che ad oggi in pochi conoscono.

La ragazza in questione si chiama Lucrezia Vittoria Berlusconi, ha quasi trent’anni e di lei si conosce veramente poco; pare infatti che Lucrezia ami restare nell’assoluto riserbo, senza le luci dei riflettori, nemmeno quelle indirette puntate sul padre o sulla compagna. Circolano dunque poche foto che ritraggono la ragazza: solo qualche anno fa, infatti, Pier Silvio è stato paparazzato dai fotografi del noto settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, che riprendevano padre e figlia che camminavano insieme.

Dal punto di vista amoroso invece pare che per la Toffanin e Pier Silvio le cose vadano molto bene, i due si sono di fatto concessi una piccola vacanza insieme ai figli a Portofino, dove oramai la famiglia è diventata di casa, tanto da acquistare tutto il castello Bonomi-Bolchini, così da trasferirsi completamento presso la struttura, ai fini di preservare al massimo la propria privacy familiare. Nonostante i fiori d’arancio appaiano ben lontani, la coppia sembra molto affiatata ed innamorata.