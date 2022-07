Pier Silvio Berlusconi e Ilary Blasi, lo hanno tenuto nascosto per mesi: "Porta i bambini a casa sua"

Ascolta questo articolo

Dopo aver messo ufficialmente la parola fine al suo matrimonio con Francesco Totti, per Ilary Blasi è arrivato il momento di grandi cambiamenti. Sono stati circa 20 anni di amore intenso, difficili da dimenticare, ma per la show girl è fondamentale ora voltare pagina. La bufera mediatica che ha travolto la sua famiglia era inevitabile, per questo non ci ha pensato due volte a ‘fuggire’ in una splendida vacanza in Tanzania con i figli.

Tuttavia il ritorno alla vita di tutti i giorni è ormai imminente, perciò starà a lei decidere se rimanere a vivere nella Capitale oppure tentare un drastico cambiamento. Secondo rumors clamorosi delle ultime ore, pare che la show girl stia per prendere una decisione molto importante della sua vita, per la quale ci sarebbe persino lo zampino del presidente di Mediaset: ecco perchè.

L’importante novità

In occasione del comunicato ufficiale della separazione, Ilary Blasi era stata molto chiara soprattutto su un punto: “...Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia”. Dunque molto difficilmente ci si potrà aspettare che i cambiamenti imminenti nella sua vita saranno divulgati.

Tuttavia lo scoop di queste ore è davvero sorprendente, secondo fonti molto importanti, pare che la show girl stia pensando alla possibilità di trasferirsi a Milano insieme ai suoi figli. Dietro questa scelta ci sarebbe di mezzo Pier Silvio Berlusconi, non perchè la bella show girl abbia deciso di soffiarlo a Silvia Toffanin, come ha malignato qualcuno, ma semplicemente perchè a Milano c’è la sede ufficiale di Mediaset, azienda che le ha appena fatto firmare un contratto in cui è confermata la sua presenza in veste di conduttrice anche dell’Isola dei Famosi 2023.

Per questo motivo, non essendo più vincolata dal matrimonio con Totti, la show girl starebbe pensando di trasferirsi direttamente a Milano, evitando così lunghe ed estenuanti trasferte settimanali. Come spiega ‘Letto Quotidiano’, Ilary Blasi sarebbe tentata dall’idea di avvicinarsi alla sede lavorativa, magari anche un pretesto per voltare definitivamente pagina nella sua vita.