Phoebe Dynevor di "Brigerton" esce con Pete Davidson, ex fidanzato di Ariana Grande

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Pete Davidson deve essere l'uomo più simpatico ed affascinante del mondo di persona, perché a vederlo non si spiega come possa convincere così tante donne attraenti ad uscire con lui. Anche a vederlo recitare o in SNL sembra un tipo schizzato e strano, non riesco veramente a capire cosa ci trovino in lui tutte queste donne.