Pesanti critiche per Alessia Marcuzzi: la foto senza trucco diventa virale

La presentatrice Romana Alessia Marcuzzi, a 46 anni può ritenersi una donna soddisfatta sotto ogni punto di vista, sia quello familiare, amoroso ed anche lavorativo. Soprattutto quello lavorativo infatti, ultimamente sta dando molti risultati positivi, consentendo alla bella presentatrice di raggiungere l’apice del suo successo da conduttrice.

Numerosi infatti sono stati e sono i programmi condotti dalla Marcuzzi, dall’attuale “Temptation Island Vip“, fino alla conduzione, nella prossima primavera, del famoso programma “L’isola dei famosi 15“. Alessia Marcuzzi ad oggi appare essere una conduttrice tutto tondo, dotata di grandi capacità di gestione dei programmi, capace di intrattenere il pubblico in studio e da casa, senza mai annoiare.

La sua bellezza negli anni è divenuta iconica, consentendogli di avere molti fan che la adorano e che apprezzano la sua fisicità ed anche il suo carattere; la Marcuzzi è molto attiva anche sui social, infatti sovente pubblica delle foto sul noto social network “Instagram” dove mostra tutta la sua solarità, e scatti di quotidianità, anche insieme a sua figlia Mia, il cui padre è Francesco Facchinetti.

Come è noto però, la dove si raggiungono vette così alte successo e notorietà, è pur vero che esiste anche l’altra faccia della medaglia dei fan: gli haters, i quali non si lasciano mai sfuggire l’occasione di criticare, ed offendere in maniera gratuita i personaggi pubblici. Infatti proprio di recente la Marcuzzi ha pubblicato un foto che appare essere fuori i suoi soliti schemi di foto.

La foto in questione infatti è un primo piano della presentatrice, assolutamente senza trucco, come tutti sono abituati a vederla in tv, e con uno sguardo molto serio; i commenti della foto si sono letteralmente divisi in due, tra chi ha commentato in maniera positiva, sottolineando i bei lineamenti della conduttrice, anche senza trucco, e c’è chi invece ha criticato aspramente la foto pubblicata.

I commenti a riguardo infatti sono stati molteplici, tra chi ha scritto: “Dioo, veramente bruttissima“, oppure altri che hanno provato a giustificare la foto, dicendo: “Forse un po’ stanca“, insomma parole anche molto pesanti. Ciononostante Alessia sembra non curarsi dei commenti che appaiono negativi in maniera del tutto gratuita.

Proprio di recente inoltre pare che la Marcuzzi abbia festeggiato il compleanno della piccola Mia, insieme all’ex marito Francesco Facchinetti, ed anche in compagnia dell’attuale compagno Paolo Calabresi Marconi. La Marcuzzi infatti ha creato un vero esempio concettuale di famiglia allargata, dimostrando che nonostante tutto, è possibile rimanere in ottimi rapporti con il proprio ex marito, e vivere allo stesso tempo una storia serena con l’attuale compagno.