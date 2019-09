Periodo di crisi per i duchi di Sussex, Meghan ed Harry: la coppia è giunta al capolinea?

Una delle coppie più gettonate e discusse di tutto il mondo del gossip, in un modo o in un altro la coppia di sposi composta da Meghan Markle ed il principe Harry, sono sempre al centro dell’attenzione mediatica. Nonostante le forti pressioni mediatiche, provenienti anche dal fronte del Palazzo Reale, che di certo non hanno mai visto di buon occhio l’avvicinamento di Harry alla bella attrice di Hollywood, i due sembrano vivere il matrimonio in maniera serena e felice, ora che è anche arrivato il primo figlio, il piccolo Archie.

All’apparenza quindi si scorge calma piatta, e pare che per la coppia tutto stia andando secondo i piani matrimoniali, in armonia e serenità; ciononostante, c’è chi è pronto ad affermare che questo periodo è solo un preludio di una tempesta, che a breve la coppia si ritroverà ad affrontare una serie di difficoltà matrimoniali dove saranno i principali protagonisti, ed in questo ambiente predetto, o ne usciranno più forti di prima, o si creerà una rottura nella coppia.

Ad affermare tale affermazione così forte è l’esperta reale, Angela Mollard, intervistata una rivista di origini Australiane “New Idea“; la Mollard infatti afferma a tal proposito: “Ci ho pensato molto, perché tre anni è generalmente visto da psicologi e consulenti delle relazioni come il punto in cui si esce dalla fase di limerenza“.

A quanto pare, secondo la Mollard pare che i due ragazzi abbiano letteralmente bruciato tutte le tappe; se si ritorna indietro nel tempo, si capisce che in effetti i due si sono conosciuti appena 3 anni fa, nel 2016, grazie ad un amica in comune, e li è scattato il colpo di fulmine. Nel giro di tre anni Meghan ed Harry, si sono sposati ed hanno addirittura fatto un bambino.

In effetti per molti psicologici matrimoniali, tre anni appaiono molto pochi per consolidare un rapporto e ritenere di conoscere bene il proprio partner; a differenza infatti di William e Kate, che hanno avuto un fidanzamento più duraturo prima di fare il passo del matrimonio, quello di Harry e Meghan, è stato tutto troppo di corsa.

Questa serie di fattori hanno portato quindi a concludere quanto sopra riportato; molte coppie attraversano questa crisi, arrivati al terzo anno di matrimonio, ma sicuramente per i duchi di Sussex, viste le notevoli pressioni mediatiche, sarà molto più difficile attraversare questo periodo, ed uscirne incolumi.