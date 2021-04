Per Santo Pirrotta ci sarebbe tensione tra gli opinionisti de l’isola a causa delle troppe attenzioni riservate a Zorzi

Santo Pirrotta è spesso ospite della trasmissione “Ogni mattina“, condotta da Adriana Volpe su TV8, in cui parla delle notizie di gossip e televisive. Ovviamente, nella diretta del 26 aprile, si tocca l’argomento de “L’isola dei famosi“, siccome tra poche ora va in onda la sedicesima puntata condotta da Ilary Blasi su Canale 5.

Secondo il giornalista di TGcom 24 il clima tra gli opinionisti non sarebbe dei migliori. Il tutto sarebbe causato, ovviamente in maniera involontaria da Zorzi, dalle troppe attenzioni durante la messa in onda del programma, oltre che a un cachet superiore rispetto agli altri opinionisti.

La bomba di Santo Pirrotta

Come riportato testualmente dal sito “Novella 2000” il giornalista dichiara: “Devi sapere che a L’Isola ci sono tre opinionisti: Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Contrariamente a quello che appare, devi sapere che c’è un po’ di maretta, un po’ di mare agitato tra gli opinionisti”.

Ovviamente Adriana Volpe ha chiesto a Santo Pirrotta i motivi dietro a questa possibile maretta tra gli opinionisti, e il giornalista spiega subito la sua versione dei fatti: “Intanto sono le attenzioni che la produzione riserva a Tommaso, quindi interviene molto spesso. E poi pare che molto latente, ci sia un problema di cachet. Le due opinioniste hanno scoperto che lui guadagna di più e quindi la cosa non è andata molto”.

Adriana Volpe ha però interrotto Santo Pirrotta, ipotizzando che magari guadagna un cachet più alto rispetto a Iva ed Elettra dal momento che nel contratto di Zorzi sono previsti altri impegni, come la conduzione de “Il Punto Z” sulla piattaforma di streaming Mediaset Play. Ma il giornalista non sembra essere convinto dall’ipotesi rilasciata dalla conduttrice, ricordando che inizialmente Zorzi non doveva neanche far parte del cast de l’isola e chiamato solamente in extremis per sostituire nelle prime dirette Elettra.