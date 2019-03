Per Jennifer Lopez gli uomini che hanno meno di 33 anni sono inutili

Nelle ultime ore sta riscuotendo molta popolarità un video caricato su Youtube intitolato J.Lo Tinder Takeover Swipe Session. Il motivo di questo successo è riconducibile ad una precisa dichiarazione di Jennifer Lopez che ha per oggetto gli uomini.

La star del pop latino è qui intenta a dare dei consigli a Brooke Ansley, una giovane donna desiderosa di trovare un uomo per un primo appuntamento galante. J.Lo, prestandosi come consulente di Tinder, l’app per gli incontri online, si dimostra implacabile, scartando gran parte dei possibili pretendenti sottoposti alla sua attenzione.

Il video si fa però più interessante nel momento in cui la cantante di origini portoricane chiede alla ragazza quale sia il suo modello di uomo. Così, dopo aver ascoltato la risposta, J.Lo svela quale sia la sua opinione in merito. “Fino a quando non hanno 33 anni, gli uomini sono davvero inutili”. A farne così le spese è stato un certo Maurice, un social media manager di 29 anni, il cui profilo era oggetto di valutazione da parte delle due donne. Troppo acerbo per via dell’età, il malcapitato è stato scartato senza appello dalla cantante che a luglio taglierà il traguardo dei 50 anni.

La clip in questione non è recentissima, essendo stata girata la scorsa estate quando l’artista partecipò allo show Tinder Swipe Session. Ad ogni modo dopo mesi passati in sordina, il video ha solo ultimamente sollevato il clamore degli internauti.

In tanti hanno provocatoriamente fatto notare che se una frase del genere fosse stata indirizzata ad una donna, il programma avrebbe chiuso non prima di aver dovuto chiedere pubblicamente scusa. Qualcun altro ha invece rimarcato la coerenza della star, che si sposerà a breve per la quarta volta con Alex Rodriguez. Il futuro sposo rispetta in pieno la regola di Jennifer Lopez, in quanto compirà 44 anni il prossimo 27 luglio.