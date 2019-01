Per i media inglesi la nuova fiamma di Brad Pitt non è Julia Roberts, ma Charlize Theron

Secondo le indiscrezioni apparse sulla stampa inglese, tra Brad Pitt e Charlize Theron ci sarebbe del tenero. Sulla base delle news diffuse dal The Sun, sarebbe stato Sean Penn a far conoscere Charlize Theron al protagonista de Il curioso caso di Benjamin Button.

La 43enne attrice sudafricana, ad oggi mai sposata, ha avuto in passato una storia con Sean Penn, con il quale era arrivata ad un passo dal matrimonio, prima di giungere alla definitiva rottura nel 2015. A detta del tabloid britannico, la loro storia sarebbe iniziata circa un mese fa, durante le vacanze di Natale. Una fonte attendibile rivela che la coppia si è incontrata in un bar, dove “lei ha preso un cocktail a base di vodka, lui un’acqua minerale”.

Brad e Charlize, che al momento si incontrano cercando di mantenere un basso profilo, sono a tutti gli effetti due delle stelle più fulgide del panorama cinematografico internazionale. Lui, separato da settembre 2016 da Angelina Jolie, è stato da allora accostato a diverse altre donne di primo piano dello showbiz a stelle e strisce. Non a caso qualche giorno fa il magazine statunitense New Weekly, aveva riportato l’indiscrezione di una fonte rimasta anonima, che avrebbe riferito della sua liaison con Julia Roberts.

Ora dal Regno Unito arriva l’ennesima news che riguarda uno degli attori più affascinanti di Hollywood. Il quotidiano d’Oltremanica aggiunge inoltre che l’ex di Jennifer Aniston ha finalmente risolto i suoi problemi con l’alcol, sorti a seguito delle incomprensioni con Angelina Jolie, ed è per tale ragione che nei suoi incontri con Charlize Theron preferisce ordinare solo dell’acqua minerale.

Per il The Sun sarebbe questa la prima vera storia d’amore del 55enne divo statunitense dopo la conclusione della love story con Angelina Jolie. Da quel momento è iniziato per lui un periodo buio, segnato da un’aspra battaglia legale per l’affidamento dei sei figli avuti con l’attrice che ha dato il volto a Lara Croft.