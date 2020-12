Pensionata 80enne sposa il compagno 35enne: "Non sta con me per soldi"

L’ottantenne Iris Jones e il compagno 35enne Mohamed Ahmed Irbriham si sono sposati, nonostante la loro grande differenza d’età che ha fatto chiacchierare moltissimo il mondo del web e i lettori di gossip.

La loro vita di coppia prosegue a gonfie vele, tra salotti tv e storie social e c’é chi ricorda ancora i racconti della donna sulla loro vita sessuale, che scatenarono numerosi commenti e sconcertarono l’opinione pubblica inglese.

I due si sono conosciuti su Facebook e lei non ha perso tempo, ha voluto incontrarlo subito di persona volando in Egitto per vivere la sua storia d’amore. Mohamed, disoccupato, è accusato di voler approfittare della situazione ma sostiene di amare veramente la sua donna, conosciuta nel 2019, mentre Iris dichiara di aver ritrovato la giovinezza, a 40 anni di distanza dal suo primo divorzio.

Le dichiarazioni di Iris e Mohamed

“Se mi sta sposando per la mia fortuna, rimarrà tristemente deluso perchè vivo con una pensione. Non sopporto volentieri gli sciocchi.Sono onesta e sincera e gli ho chiarito subito che non doveva essere un approfittatore”, raccontava Iris a chi le chiedeva di aprire gli occhi su quel suo amore così giovane. Oggi la donna continua a dire che l’uomo, diventato nel frattempo suo marito, non è un toyboy e soprattutto non è interessato ai suoi soldi.

Mohamed, dal suo canto, ci tiene a precisare che non gli interessa dove vivono e quanto sia ricca o povera, ribadendo di voler stare con Iris e aggiungendo che la gente pensa che lui stia con lei per tutte le ragioni sbagliate, dichiarandosi pronto a vivere con la sua consorte in qualsiasi parte del mondo.

La coppia aveva cercato di convolare a nozze a Il Cairo ma i documenti sbagliati hanno ritardato la data di convolamento a nozze dei due piccioncini, per i quali sembra impossibile, malgrado le critiche, vivere l’uno senza l’altra.