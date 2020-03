Pedro Settembre chiede al fratello Pago di non sposare Serena Enardu

Per molti mesi il cantante Pacifico Settembre, in arte Pago e l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Serena Enardu, sono stati al centro dell’attenzione mediatica. Pago e Serena hanno partecipato dapprima a “Temptation Island Vip” dove hanno messo in discussione il loro rapporto e si sono perfino lasciati a causa della forte vicinanza della Enardu al tentatore Alessandro Graziani; e poi sono tornati insieme al “Grande Fratello Vip“.

Pago era concorrente ufficiale della quarta edizione vip del reality show più longevo della televisione italiana e Serena proprio in quel frangente si è riscoperta innamorata e ha riconquistato il suo uomo diventato a sua volta concorrente. La relazione tra il cantante e l’ex tronista è tornata allo splendore di un tempo, ma in molti si sono schierati contro di loro e spesso i due sono stati vittima di critiche, anche feroci, da parte del web.

Uno dei principali detrattori della coppia è Pedro Settembre, fratello di Pago, che non ha mai nascosto il suo dissenso per le scelte del consanguineo e non ha perso occasione, anche pubblicamente, per esprimere il proprio punto di vista. Pedro ha scritto una lettera al settimanale “DiPiù” indirizzata a suo fratello e ha colto l’occasione per lanciare un appello a Pago, ovvero gli ha chiesto di non sposare Serena.

La Enardu difatti a più riprese ha parlato di matrimonio dopo il ritorno di fiamma con il cantante, e Pago si è detto disponibile ai fiori d’arancio con la sua bella. Pedro allora è tornato sull’argomento dichiarando: “Pago, ascoltami: non sposare Serena…Lei ti ha chiesto di fare questo passo verso il matrimonio, dopo che siete tornati insieme, ma tu tieni gli occhi aperti: ti ho già visto soffrire troppo…“.

Pedro invita Pago a tenere gli occhi aperti e a pensare bene prima di scegliere la via del matrimonio con Serena, difatti l’uomo non si fida della Enardu e non vuole che il fratello soffra ancora per lei. La lettera di Pedro è stata poi molto dura e rivolgendosi a Serena ha ammesso di attendere ancora delle scuse da parte sua: “Pretendo delle scuse da parte sua …Mi auguro che, prima o poi, tutti e tre insieme possiamo incontrarci per chiarire quanto accaduto…”Mi sembra il minimo…“.

Insomma Pedro è ancora molto offeso dal comportamento dell’ex tronista, pretendendo delle scuse e sperando che un giorno possano incontrarsi per chiarire e riferendosi al fratello gli ha chiesto: “Pago pretendi delle scuse dalla tua Serena per me…Solo così possiamo davvero iniziare tutto daccapo…“. Insomma secondo Pedro è Pago l’anello di congiunzione tra lui e Serena. Parole forti e dure quelle espresse dal fratello di Pacifico e chissà che i diretti interessati non decidano di replicare.