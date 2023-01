Paura per Jeremy Renner: la star degli Avengers è grave dopo un incidente con uno spazzaneve

Ascolta questo articolo

Ore di apprensione per l’attore Jeremy Renner, che versa in gravi condizioni in seguito ad un incidente con uno spazzaneve. A confermare la drammatica notizia è stato il portavoce della star, che interpreta da oltre 10 anni anni il personaggio di Hawkeye nella serie di film sui supereroi Avengers.

L’attore 51enne versa in condizioni “critiche, ma stabili”, ha affermato il portavoce alla stampa, aggiungendo che è rimasto ferito domenica 1 gennaio “dopo aver subito un incidente correlato al meteo mentre spazzava la neve oggi“. A riportare per primo la notizia dell’incidente è stato il sito americano Deadline, che ha riferito che domenica Renner è stato trasportato in aereo verso l’ospedale. L’incidente sarebbe avvenuto sul Monte Rose-Ski Tahoe, a circa 40 km da Reno, località dove l’attore avrebbe una casa.

“La sua famiglia è con lui e sta ricevendo cure eccellenti“, rassicura il portavoce, non aggiungendo però nessun altro dettaglio sulla natura delle ferite riportate dall’attore. La star ha una figlia di 9 anni di nome Ava Berlin, nata a gennaio del 2004 dal matrimonio con la modella canadese Sonni Pacheco, dalla quale Renner divorziò a dicembre dello stesso anno.

Renner, due volte candidato all’Oscar per i ruoli nelle pellicole “The Town” come miglior attore non protagonista e “The Hurt Locker” come miglior attore protagonista, è attualmente il protagonista della serie Paramount+ “The Mayor of Kingstown” e della serie della Marvel “Hawkeye” su Disney+.

Oltre al ruolo di Hawkeye, interpretato per la prima volta in “Thor” del 2011, l’attore ha affiancato Tom Cruise in “Mission: Impossible – Protocollo fantasma” del 2011 e “Mission: Impossible — Rogue Nation” del 2015, partecipando anche ad altri film d’azione come “The Bourne Legacy” del 2012. Nella sua carriera, anche film d’autore come “Arrival”, “L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford” e “American Hustle – L’apparenza inganna”.