Paura per Charlene di Monaco: "Pesa la metà, non riesce più a deglutire", i motivi del ricovero

Si teme per la salute di Charlene di Monaco, che dopo diversi mesi di ricovero in SudAfrica è ritornata a Monaco dal marito ed i figli per essere nuovamente ricoverata pochissimi giorni dopo. La vicenda della salute della Principessa 43enne ha dato vita a molteplici speculazioni sul suo stato mentale e sul matrimonio con il Principe Alberto di Monaco, dopo che il 64enne ha annunciato negli scorsi giorni che la moglie è stata ricoverata in una struttura dove rimarrà per diverse settimane.

Una fonte interviene adesso per mettere a tacere i pettegolezzi che parlano di un crollo psicologico della donna a causa dell’infelicità matrimoniale, e chiarisce i veri motivi del ricovero. Pare che siano bastate poche ore dopo il suo ritorno a Monaco dal marito e dai figli gemelli di 6 anni Jacques e Gabriella per capire che “stava chiaramente male” nonostante i 6 mesi trascorsi in SudAfrica, e la famiglia è intervenuta per convincerla a ricoverarsi.

“È ingiusto che venga ritratta come una persona con problemi mentali o emotivi. Il Palazzo non ha fatto sapere al pubblico che è quasi morta in SudAfrica“. Charlene ha avuto una gravissima infezione alle orecchie, naso e gola, che ha portato ad gravi problemi “ai seni nasali e alla deglutizione dovuti al primo intervento“.

La fonte aggiunge che la Principessa non riesce a mangiare cibi solidi da oltre sei mesi a causa dei vari interventi ai quali è stata sottoposta. “Riesce solo ad alimentarsi con liquidi tramite cannuccia, ed ha perso quasi metà del suo peso“. Questa notizia sarebbe confermata dalle più recenti foto di Charline, che la ritraggono estremamente dimagrita e fragile.

Charlene era arrivata in SudAfrica, suo paese di origine per ricevere trattamento per un problema di salute mai confermato dal palazzo. Da allora, la donna ha trascorso 10 mesi di nel paese, subendo successivi interventi per risolvere il grave problema causato dalla infezione contratta proprio durante un viaggio nel suo paese natio ad inizio del 2021.