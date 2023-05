Paura per Benedict Cumberbatch, un uomo irrompe in casa sua

Da quando la sua carriera è decollata grazie al ruolo nella serie della BBC “Sherlock”, l’attore britannico Benedict Cumberbatch è stato più volte oggetto di attenzioni morbose da parte dei fan, tanto che più volte è stato oggetto di persecuzioni. La star di “Doctor Strange” si è trovato ora a temere per la sua vita e quella della sua famiglia, dopo che un uomo con un coltello da pesce ha fatto irruzione nella sua casa.

Secondo quanto riportato dalla stampa, il 35enne Jack Bissell, che in passato ha lavorato come chef presso l’Hotel Beaumont di Mayfair fino al 2021 ed in seguito aveva aperto una sua agenzia di catering fallita lo scorso anno, ha fatto irruzione attraverso il cancello principale della proprietà multimilionaria della star della Marvel, entrando così nella casa dell’attore a nord di Londra. Una volta dentro, ha minacciato la famiglia.

“So che ti sei trasferito qui, spero che bruci”, avrebbe detto lo squilibrato secondo i tabloid inglesi. Cumberbatch, 46 anni, sua moglie Sophie Hunter, 45 anni, ed i loro tre figli Christopher, Hal, e Finn rispettivamente di 8, 6 e 4 anni, si trovavano in casa al momento dell’irruzione, ed hanno sentito l’intruso urlare fuori dalla loro abitazione.

Bissell ha anche preso una delle piante della famiglia e l’ha lanciata contro il muro del giardino, e ad un certo punto ha strappato il citofono dall’edificio dopo averci sputato sopra. L’ex chef è fuggito dalla scena prima dell’arrivo della polizia, tuttavia, le autorità sono riuscite ad identificarlo grazie al DNA che ha lasciato al citofono e a rintracciarlo.

Bissell è stato arrestato, multato e raggiunto da un ordine restrittivo di tre anni che dovrebbe obbligarlo a mantenere le distanze dalla famiglia Cumberbatch. “Naturalmente tutta la famiglia era assolutamente terrorizzata” ha raccontato una fonte alla stampa. “Pensavano che questo ragazzo sarebbe entrato e avrebbe fatto loro del male“.