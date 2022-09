Paul Wesley si separa dalla moglie: la star di "The Vampire Diaries" uscirebbe ora con una modella 22enne

Ascolta questo articolo

Paul Wesley e la moglie Ines de Ramon hanno annunciato la separazione dopo poco più di 3 anni di matrimonio. A confermare la notizia è la rivista americana People, alla quale un portavoce della coppia ha confermato che la decisione di lasciarsi è stata reciproca e che i due vivono separati già da diversi mesi.

“La decisione di separarsi è stata presa cinque mesi fa. In questo momento chiedono il rispetto della loro privacy“, ha commentato il portavoce. La star di “The Vampire Diaries” la Ramon, che lavora come capo del commercio all’ingrosso del marchio di gioielli Anita Ko Jewelry, iniziarono la loro relazione nel 2018, e furono avvistati per la prima volta insieme a New York a giugno di quell’anno.

Il mese successivo confermarono la loro relazione su Instagram, postando alcune immagini da un matrimonio a Montauk con la collega di “The Vampire Diaries” Nina Dobrev e la star di “Gossip Girl” Jessica Szohr. La coppia ha vissuto in modo molto privato la loro relazione, tanto che il loro matrimonio è emerso solo quando i due furono visti indossare due fedi nuziali a febbraio del 2019.

Nel 2020 Wesley aveva parlato in una intervista con People della quarantena, trascorsa a casa con la Ramon e il loro cane Greg, dicendo di essere felice del tempo trascorso insieme. “Sono in una posizione fortunata, perché ho potuto prendere una pausa, ed era così importante per me farlo. Ho ripristinato. Ho ricalibrato. Mi sono reso conto di ciò che era importante per me, ho ridefinito le priorità della mia vita“.

Prima della relazione con la 29enne, l’attore 40enne è stato sposato dal 2011 al 2013 con l’attrice di “Pretty Little Liars” Torrey DeVitto, conosciuta sul set di “Killer Movie” nel 2007. Dopo la fine del matrimonio con la DeVitto, che ha avuto un ruolo da guest star in “The Vampire Diaries”, Paul ha avuto una relazione tira e molla di alcuni anni con la collega dello show Phoebe Tonkin dal 2013 al 2017. Ad inizio mese, l’attore è stato fotografato a New York con la modella 22enne Natalie Kuckenburg.