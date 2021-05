Patrizia Pellegrino vuole partecipare al "GF Vip" insieme alla figlia disabile: "Sarebbe un’esperienza unica"

In una vecchia intervista rilasciata nei salotti di “Domenica Live“, condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, Patrizia Pellegrino ha parlato della malattia rara della figlia Arianna. Il tutto sarebbe iniziato quando è rimasta incinta, ove purtroppo sono nate le prime gravi complicazioni.

A sei mesi, durante l’ecografia di Arianna, si viene a scoprire che la piccola aveva una malattia molto rara e i medici gli hanno rivelato sin da subito che non avrebbe potuto camminare. Patrizia Pellegrino non nasconde che ci sono degli ostacoli molto duri da superare, ma l’amore su sua figlia è un buon motivo per andare avanti e oggi ammette: “Non vorrei mai che fosse diversa da quella che è”. Oltre ad Arianna l’attrice è la mamma di Gregory e Tommaso, avuti durante la sua vecchia relazione con il famoso imprenditore Stefano Todini.

La proposta per il “Grande Fratello Vip”

Come riportato dal sito “Today” Patrizia Pellegrino si sarebbe proposta insieme alla figlia di Arianna di poter partecipare da coppia alla prossima edizione del “Grande Fratello Vip“. Per questo motivo lancia un invito ad Alfonso Signorini, svelando che entrando insieme negli studi di Cinecittà potrebbero dare un bell’esempio ai telespettatori da casa.

Ecco le parole della conduttrice riportate dal portale sulla sua possibile presenza nel reality show: “Sarebbe un’esperienza unica per tutte e due. Mia figlia ha una personalità fortissima e di certo non le mancherebbero gli argomenti. Potremmo essere un valido punto di riferimento per tutte quelle famiglie che vivono la nostra stessa realtà e di cui, purtroppo, non si parla mai”.

Per il momento si tratta solamente di un autoinvito, e Alfonso Signorini non ha commentato ne sui social ne in una intervista questa proposta di Patrizia Pellegrino. L’unica cosa certa è che il direttore del settimanale “Chi” sta lavorando duramente per regalare ai telespettatori un cast degno di nota per la sesta edizione.