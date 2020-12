Patrizia De Blanck parla della sua esperienza al GF Vip

La contessa Patrizia De Blanck è stata indubbiamente una delle più discusse ed apprezzate concorrenti della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista televisivo Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip”. La contessa è però uscita dalla casa più spiata d’Italia la scorsa settimana, dopo essere stata in nomination con la modella brasiliana Dayane Mello, con l’attrice Adua Del Vesco e con il commentatore sportivo Francesco Oppini.

La De Blanck, attraverso una lunga intervista per il settimanale diretto proprio da Alfonso Signorini “Chi”, ha avuto la possibilità di parlare della sua esperienza televisiva e di esprimere la sua diretta opinione su alcuni vecchi compagni di avventura. La contessa ha infatti rivelato, pur essendo fuori dalla casa, di sentirsi la vincitrice morale del reality show, visto che non ha mai usato strategie e ha sempre detto quello che pensava.

Proprio per questo motivo la contessa ha confidato che, se avesse la possibilità di tornare indietro nel tempo, non parteciperebbe più al programma televisivo di Canale 5. Queste le sue inaspettate parole: “Tornassi indietro non lo rifarei, è un esperimento sociale troppo sadico”.

Patrizia ha poi sostenuto come, a suo avviso, la vera stratega presente all’interno della casa del “Grande Fratello Vip” sia la conduttrice televisiva Stefania Orlando. Secondo la contessa Stefania le sarebbe infatti sempre stata vicino per poter comprendere ogni sua mossa e sfruttarla a proprio vantaggio.

Nemmeno con Tommaso Zorzi la contesa ha molto legato, infatti ha rivelato di non aver particolarmente apprezzato l’essere stata definita, nel corso di un’intervista del giovane influencer al settimanale “Chi”, (realizzata prima dell’inizio del reality show di Canale 5) un personaggio ormai decaduto. Queste le sue parole riguardo all’attuale rapporto con Tommaso: “La lezione di bon ton avuta da lui per aver mangiato due chicchi di riso prima di tutti gli altri non gliela perdonerò mai”.