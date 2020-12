Patrizia De Blanck svela tutta la verità su Tina Cipollari: "Perdono ma non dimentico"

La contessa Patrizia De Blanck è stata senza ombra di dubbio, una delle protagoniste dell’edizione in corso del “Grande Fratello Vip“. La contessa è stata poi eliminata dal gioco, ma ha comunque lasciato il segno nella casa più spiata d’Italia. E’ stata il concorrente più anziano della storia del reality show, difatti la De Blanck ha spento 80 candeline proprio nella casa.

Il “Grande Fratello Vip” però, non è stato l’unico reality a cui la contessa De Blanck ha partecipato. Difatti, quando su Rai 1 andava in onda “Il ristorante“, Patrizia vi prese parte. Una delle concorrenti oltre alla contessa, era anche Tina Cipollari. Tra le due donne ci fu uno scontro epico, scontro che la De Blanck ha tirato fuori ancora una volta al “Grande Fratello Vip”.

In casa Patrizia ha fatto capire di non nutrire grossa simpatia nei riguardi dell’opinionista di “Uomini e Donne”. Quest’ultima ha rilasciato anche una dichiarazione in merito, asserendo che in realtà dopo quell’esperienza non si sono più riviste. Adesso, uscita dalla casa, la contessa è tornata a parlare di Tina e della vicenda accaduta nel reality di Rai 1.

Intervistata da “Superguida tv“, la De Blanck ha spiegato che in realtà ha perdonato la Cipollari e ciò che accadde tanti anni fa tra loro. “Sono passati ormai tanti anni e neanche mi ricordo cosa è successo. Mi nominò lei durante il reality “Il ristorante”. Il mio motto poi è perdono ma non dimentico. Questa volta ho perdonato e mi sono completamente dimenticata“, ha dichiarato la nobildonna.

Dunque, non solo Patrizia ha perdonato Tina, ma ha anche dimenticato cosa accadde tra loro durante quel reality. La De Blanck ha inoltre risposto a tutti coloro che reputano il suo linguaggio troppo volgare per una donna della sua età. Patrizia ha asserito che in realtà lei utilizza solo due parolacce: “Uno è stronzo e l’altro è vaffanculo. C’è un proverbio che dice poi che quanno ce vo, ce vo“.