Patrizia De Blanck, la triste notizia poco fa

Eccentrica, irriverente, esuberante, mai banale e sempre con la risposta pronta, la contessa Patrizia De Blanck è un personaggio molto amato dai telespettatori e, nonostante lo scorrere degli anni, è sempre al passo coi tempi, perfettamente integrata coi giovani.

Classe 1940, Patrizia, conosciuta con il soprannome di “Contessa De Blanck” per via delle sue discendenze nobiliari, è madre di Giada De Blanck e ha partecipato a programmi come “Il Ristorante” e “L’Isola dei Famosi“, fino ad approdare al Grande Fratello Vip 2020, condotto da Alfonso Signorini.

La terribile notizia

La contessa De Blanck che, nell’edizione 2021 è entrata nuovamente nella casa più spiata dagli italiani per smentire un presunto flirt chiacchieratissimo con Giucas Casella, ci ha sempre abituato ai colpi di scena ma quello che ha dichiarato in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più è davvero pazzesco. E’,infatti, convinta di aver avuto un incontro ravvicinato col Diavolo in persona che le avrebbe comunicato tramite una statuetta di Budda.

Quanto accaduto, che a molti fa venire la pelle d’oca già al solo pensiero, risale alla prima metà degli anni 90′ , quando Patrizia era fidanzata con Mino. I due si trovavano nella villa di lei quando, all’improvviso, si è accorta che la statuetta non era più sul solito mobile dove l’aveva collocata ma accanto al suo uomo, che dormiva.

Ecco quanto dichiarato dalla contessa tra le pagine del settimanale. “A un certo punto sentii una voce stentorea che mi chiamava. Ero convinta fosse Mino e invece proveniva dal piccolo Budda. Parlava con un linguaggio antico. Solo con il tempo capii che era il diavolo che voleva impossessarsi della mia anima attraverso quella statuina. Mi fece minacce esplicite: ‘se non cedi, se non ti sottometterai a me, il tuo cane farà una brutta fine, lo ammazzerò‘. E in effetti giorni dopo il mio cane cadde da un’impalcatura e si sfracellò al suolo. A quel punto iniziai a combattere il diavolo con la forza delle preghiere, con il sostegno di Dio”.

Per chi ci crede, non si tratterebbe proprio di un incontro con parole pacifiche, ma da far rabbrividire. Di sicuro la presenza della De Blanck, del suo carisma, del suo humor manca a moltissimi telespettatori ma forse la rivedremo nella prossima edizione del GF Vip. E voi, sareste contenti di rivederla in tv oppure credete che il suo racconto sia solo un modo per far ritornare i riflettori su di lei dopo un periodo di lontananza dal piccolo schermo?