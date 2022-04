Patrizia De Blanck: "La cocaina mi ha anestetizzato i denti"

Tra gli ospiti di Serena Bortone nell’ultima puntata di “Domani è un altro giorno”, talk-show in onda dal lunedì al venerdì pomeriggio su Rai Uno, c’erano la Contessa Patrizia De Blanck e sua figlia Giada. Nel raccontarsi, l’anziana nobildonna ha cominciato a parlare a ruota libera come fa sempre, e tra i vari aneddoti rivelati, ce ne sono stati alcuni riguardanti la dolce vita romana che la donna ha frequentato assiduamente da giovane.

La Contessa De Blanck ha parlato quindi di flirt e grandi amori, di corteggiamenti e incontri fugaci, ma anche di feste indimenticabili, che duravano intere nottate, nelle quali la droga girava su dei vassoi d’oro e veniva offerta a tutti i presenti come se fosse champagne. Soprattutto la cocaina, allora chiamata “la droga dei ricchi” proprio perché circolava in grande quantità nelle feste del jet-set italiano e internazionale.

La confessione di Patrizia De Blanck nel salotto di Serena Bortone: “Ho provato la cocaina, ma…”

“Pensa che quando c’erano le feste giravano con i vassoi con la cocaina e la offrivano a tutti…”, sono state le parole della protagonista del Grande Fratello Vip 5, che da poco ha compiuto ottantuno anni. A questo punto è intervenuta sua figlia Giada De Blanck, che un po’ allarmata ha esortato la madre a far sapere che nonostante fosse tipico di certi ambienti della “Roma bene” che frequentava, lei non ha mai fatto uso di droghe pesanti.

Peccato però che, sotto gli occhi di una Serena Bortone molto divertita, Patrizia De Blanck abbia immediatamente smentito la sua Giada, rivelando che in realtà una volta ha provato ad assumere cocaina. Ma non andò bene, perché l’unico effetto fu che le si anesterizzarono i denti, al punto che non riusciva neanche più ad ingoiare.

Nel confessare questo peccato di gioventù, la nobildonna si è messa a ridere e si è indicata la bocca col dito, provocando uno scrosciare generale di risate.