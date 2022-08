Patrizia De Blanck: "Il Diavolo voleva la mia anima e ha ucciso il mio cane"

Ascolta questo articolo

Secondo le ultime indiscrezioni, ove mancherebbe solamente l’ufficialità, Patrizia De Blanck dovrebbe far parte della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. La socialite potrebbe entrare nella Casa insieme al giovane influencer Lorenzo Castelluccio, come svelato dalla diretta interessata in una recente intervista al settimanale “Nuovo”.

Intanto nelle ultime ore la De Blanck sta facendo discutere per alcune dichiarazioni piuttosto importanti. Al settimanale “Di Più Tv“, diretto da Osvaldo Orlandini, ha rivelato di aver sentito la voce del Diavolo nella statuetta del suo Buddha che le avrebbe chiesto la sua anima e sarebbe arrivato a minacciare il suo cagnolino portandolo alla morte.

Le parole di Patrizia De Blanck

“A un certo punto sentii una voce stentorea che mi chiamava” rivela Patrizia De Blanck mentre inizia a raccontare il suo aneddoto degli anni ’90: “Ero convinta fosse Mino (il suo ex fidanzato n.d.r) e invece proveniva dal piccolo Buddha. Parlava con un linguaggio antico. Solo con il tempo capii che era il Diavolo che voleva impossessarsi della mia anima attraverso quella statuina”.

Secondo Patrizia De Blanck il Diavolo avrebbe cercato in ogni modo di ottenere la sua anima, e avrebbe minacciato anche il suo cane: “Se non cedi, se non ti sottometterai a me, il tuo cane farà una brutta fine, lo ammazzerò. E in effetti giorni dopo il mio cane cadde da un’impalcatura e si sfracellò al suolo. A quel punto iniziai a combattere il diavolo con la forza delle preghiere, con il sostegno di Dio”.

Il suo racconto comunque non è inedito. Infatti già nel 2019, al settimanale “Nuovo”, ha rivelato di essere stata posseduta dal Diavolo e di esserne uscita solamente grazie alla fede ed a Dio: “Satana è entrato nel corpo del mio compagno e, con l’inganno, ha fatto l’amore con me. Voleva la mia anima e ha ucciso il mio cagnolino”.