Patrizia De Blanck contro Barbara D’Urso: "Non vado in studio da lei"

Patrizia De Blanck è un personaggio televisivo, conosciuta con l’appellativo di “contessa” per le sue origini nobili. Ha partecipato al Grande fratello Vip 5 ed è stata al centro di molte polemiche. La donna è stata però una delle protagoniste di questo programma, anche se spesso ha innescato delle polemiche poco gradite.

Il suo viaggio nella casa si è concluso con l’eliminazione decisa dal televoto. Patrizia De Blanck ha quindi da poco concluso il suo persorso nella casa del “Grande fratello Vip” ed è venuta a conoscenza di ciò che è accaduto mentre lei si trovava nella casa più spiata d’Italia.

Non ha preso bene un episodio che vede protagonista la conduttrice Barbara D’Urso; infatti, la D’Urso avrebbe mandato in onda un filmato in cui la contessa era intenta a farsi una doccia senza veli. C’è da sottolineare che il filmato non era registrato ma in diretta dalla casa e quindi non era nulla di premeditato.

Questo però non sembra calmare l’animo della De Blanck, la quale ha dichiarato: “Non posso nascondere di essere rimasta delusa dal suo comportamento. Con me si è sempre comportata da amica, ma poi si è messa in prima fila per affossarmi“. La donna, delusa dal comportamento della conduttrice, ha aggiunto: “Il suo atteggiamento non mi è affatto piaciuto. Pensate che mi hanno anche contattato per prendere parte al suo programma, ma non vado in studio da lei“.

Dice, inoltre, di non aver trovato carino il gesto della D’Urso di mandare in onda il video, secondo lei è stata una mancanza di stile e di classe. Si giustifica dicendo che non sapeva di essere rispresa anche in quel momento. La contessa dichiara di voler continuare ad apparire in televisione ma non nei programmi della D’Urso. Ci si aspetta una replica da parte della conduttrice, che nel frattempo non ha proferito parola.