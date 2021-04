Patrizia De Blanck commuove: "Sto preparando Giada alla mia morte"

Amatissima protagonista del Grande Fratello Vip 5, di recente la Contessa Patrizia De Blanck è stata ospite del salotto di “Oggi è un altro giorno”, il talk-show condotto da Serena Bortone. Tra gli argomenti trattati nell’intervista, c’è stato anche il rapporto simbiotico che da sempre lega la donna, che qualche mese fa (proprio nella Casa del GF Vip 5) ha compiuto ottant’anni, alla sua unica figlia, Giada.

Giada De Blanck ha quarant’anni e non ha mai nascosto che la madre è la persona più importante della sua vita. Nonostanta la Contessa la voglia vedere sposata e con una sua famiglia, le due donne vivono ancora insieme e a quanto pare Giada non ha intenzione di fare le valige per andare a vivere da sola.

Il pensiero di Patrizia De Blanck per la figlia Giada

Negli ultimi tempi, come ha confessato alla Bortone, Patrizia De Blanck è ossessionata dal pensiero della morte: ma non la spaventa la morte in sé, bensì il pensiero, comune a ogni mamma, di lasciare da sola la sua Giada. La Contessa non ha alcun problema di salute che possa giustificare tale paura di morire a breve – anzi, la conduttrice le ha augurato di vivere ancora vent’anni, cosa possibilissima – ma sta lo stesso cercando di preparare la figlia ad affrontare la sua scomparsa.

“Non penso alla mia morte, ma al dolore che proverà lei quando non ci sarò più io” ha spiegato la nobildonna, commuovendosi. “Ho più di 80 anni, cerco di prepararla alla mia morte”. La Bortone è rimasta di stucco e così anche i presenti in studio, che le tributato fatto un lungo applauso. Ma a commuoverli ancora di più è stata la risposta di Giada.

“Mi proteggerai per sempre, come hai già fatto in passato” ha scritto in una lettera inviata alla trasmissione e letta durante l’intervista. Del resto, chi ricorda Giada come protagonista di una vecchia edizione dell’Isola dei Famosi, sa bene quanto sia sensibile e attenta all’anziana madre, nonché di una dolcezza fuori dal comune. Lo ha dimostrato anche al GF Vip, quando è andata a trovarla e le due donne si sono abbracciate in lacrime.