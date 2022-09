Patrizia De Blanck attacca i migranti: "Prendono di mira le persone più deboli"

Ascolta questo articolo

Patrizia De Blanck, con un lungo post su Instagram, riapre nuovamente l’argomento dedicato ai migranti in Italia. La contessa, a pochi giorni dalle elezioni politiche, ha rivelato di aver subito quasi uno scippo della sua borsetta per le strade di Roma e di essersi salvata solamente grazie agli amici Igor Righetti e Lorenzo Castelluccio.

In questa circostanza Patrizia De Blanck, oltre ad aver lanciato un duro attaccoalle forze dell’ordine del nostro paese, fa un vero e proprio appello ai centri d’accoglienza, rivelando come l’accoglienza dei migranti avrebbe solamente aumentato la criminalità già piuttosto alta che era presente in Italia.

Lo sfogo di Patrizia De Blanck

“Stavo andando con i miei amici Igor Righetti e Lorenzo Castelluccio alle prove della nuova trasmissione tv di Igor quando all’improvviso, vicino a casa, mi sono sentita, con forza e velocità, strappare la borsa dalla spalla“ rivela la socialite, aggiungendo che grazie al pronto intervento di Igor e Lorenzo è riuscita a salvare la sua borsetta ed hanno evitando guai peggiori.

Il tentato rapimento, come rivela Patrizia, è stato fatto da un uomo alto di colore: “La sicurezza urbana è ormai una mera utopia. Non si può stare tranquilli nemmeno in pieno giorno. Se fossi stata sola e fossi caduta a terra avrei potuto rischiare la vita, soltanto perché colpevole di essere uscita di casa con la mia borsa”.

Infine si lascia andare a un lungo contro le politiche migratorie adottate dagli ultimi Governi del nostro paese: “In un’Italia che da tempo si trova in grandi difficoltà economiche e sociali ci siamo fatti carico dei problemi di altri che una volta qui devono sopravvivere e lo fanno spesso nella più assoluta illegalità perché ormai hanno capito che, mal che vada, la certezza della pena non è sempre una certezza. E così ai delinquenti nostrani si sono sommati quelli che abbiamo importato, che prendono di mira le persone più deboli“.