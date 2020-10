Patrick Ray Pugliese attacca duramente Antonella Elia: "Priva di intelletto"

Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia hanno vissuto l’esperienza della quarta edizione del “Grande Fratello Vip“. E non si è fatto in tempo a chiudere i battenti dell’edizione appena citata, che pochi mesi dopo ha subito preso il via la quinta. Le dinamiche del cast sono già avviate, difatti i vip sono chiusi nella casa più spiata d’Italia, da circa un mese ormai.

Antonella Elia è senza dubbio stata una delle concorrenti più chiacchierate e adesso è stata promossa nelle vesti di opinionista, accanto a Pupo e a supporto del conduttore Alfonso Signorini. Un ruolo questo, che ha scatenato diverse polemiche da parte dei suoi ex compagni d’avventura, sia perché quando era chiusa nella casa, Antonella aveva più nemici che amici, sia perché in molti hanno dubitato del fatto che potesse essere raccomandata.

Con Patrick non vi è mai stato un buon feeling e così l’ex gieffino, è ancora una volta tornato alla carica sparando a zero sulla Elia. Pugliese, seguendo la diretta di venerdì 23 ottobre, è intervenuto con una carica eccessiva, nel momento in cui Antonella bacchettava Francesco Oppini. Parole forti, dure e pesanti quelle che Patrick ha rivolto alla Elia.

Con tanto di foto, l’ex gieffino ha tuonato: “Opinionista nulla. Usa solo gli insulti per fare scandalo. Priva di intelletto. Usare termini offensivi come ‘viscido’ è il classico stile della crotalona. Mike Bongiorno docet. La Elia ‘una str***a’ cit. Mike“. E non è finita qui perché Pugliese ha poi aggiunto anche una foto di Antonella in compagnia del suo compagno, Pietro Delle Piane.

“‘Viscido’. Ma l’Elia sa cosa vuol dire?“, aggiungendo poi l’emoji della risata. Dunque, nonostante le scuse Patrick e Antonella sono ancora ai ferri corti e molto probabilmente, non tenteranno mai di ricucire nulla. Sicuramente le parole di Pugliese sono forti e per tale ragione scateneranno una reazione nella Elia, che potrebbe anche trasformarsi in una reazione pubblica. Non resta che attendere eventuali nuovi sviluppi.