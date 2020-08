Patrick Ray Pugliese attacca Antonella Elia per il suo ruolo da opinionista al "GF Vip": "Chissà chi la spinge"

Tra i concorrenti della quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme a Wanda Nara e Pupo, sono stati presenti sia Patrick Ray Pugliese che Antonella Elia. Il primo, fino all’ultimo, è stato uno dei favoriti per la vittoria in finale, ove perde in finale insieme all’ex valletta di Raimondo Vianello.

Ma durante la quarta edizione si è parlato spesso dei rapporti molto tesi che si sono creati tra Antonella Elia e Patrick Pugliese. Per molti telespettatori la compagna di Pietro Delle Piane si è comportata in maniera dura con il gieffino per cercare di portare il pubblico dalla sua parte, fallendo però il suo obiettivo.

Patrick Ray Pugliese attacca Antonella Elia

I due, nonostante abbiano cercato più volte di trovare un punto d’incontro nella Casa, non sono mai riusciti a placare i loro animi. Soprattutto Patrick, una volta finito il “Grande Fratello Vip”, ha continuato a parlare male della Elia, mentre quest’ultima in questo periodo ha partecipato a “Temptation Island Vip” insieme al suo attuale fidanzato.

In questi giorni Patrick Ray Pugliese ha tenuto compagnia ai suoi follower facendo una diretta a Gallipoli con il suo amico Pasquale Laricchia, ove nel finale interviene anche Adriana Volpe. I tre, in una chiacchierata durata all’incirca quindici minuti, hanno parlato anche della loro esperienza al “Grande Fratello Vip“.

Patrick Ray Pugliese, pure in questa circostanza, si scaglia contro Antonella Elia. L’ex gieffino infatti si meravgilia che sia stata scelta per diventare la nuova opinionista del “GF Vip”, ammettendo di non averla seguita durante la sua esperienza a “Temptation Island Vip”: “Lei è nel giro, può fare quello che vuole, dire cose mostruose, organizzare trabocchetti, ma va sempre avanti. Chissà chi la spinge? Non penso Alfonso, ma è un bene per lei. Questo è un ruolo perfetto per lei quello di creare zizzania”.