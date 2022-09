Patrick Dempsey irriconoscibile alla Expo Disney, il motivo del cambio di look

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Brizzolato è mega affascinante, come lo era nei panni del Dottor Stranamore. Biondo non si può vedere, sta veramente malissimo, spero che finisca velocemente di girare il film e torni al suo look abituale. Se cercavano un attore per una persona realmente esistita che era bionda, potevano cercarne direttamente uno biondo.