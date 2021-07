Patrick Baldassari, ex di Valeria Marini: "Pronti per il Vip Master 2021"

Massimo Boldi, Stefano Bettarini, Valeria Marini. Saranno loro alcuni dei grandi protagonisti del Vip Master 2021 (meglio noto come Vip Master Tennis), la kermesse cool dell’estate cervese in programma questo weekend (venerdì 23 e sabato 24 luglio) al Circolo Tennis di Milano Marittima. L’evento, organizzato come ogni anno da Mario e Patrick Baldassari (ex di Valeria Marini a Temptation Island) raccoglierà illustri personaggi, tra questi Shade, Gene Gnocchi, Vera Gemma.

Fischio d’inizio venerdì intorno alle ore 20,30; al termine delle gare cena in un noto hotel della Riviera e gran finale ai Bagni Paparazzi. Stesso modus operandi sabato, il tutto preceduto da un gran buffet ai Bagni Paparazzi di Patrick Baldassari alle ore 13. Per via delle restrizioni legate al Covid-19 l’affluenza del pubblico sarà certamente ridimensionata; non mancheranno i fotografi pronti ad immortalare gli attimi salienti del Vip Master. Saranno raccolti come ogni anno fondi a scopo benefico.

“Stiamo lavorando sodo per l’ottimale riuscita dell’evento, siamo molto indaffarati in questi giorni. Ci saranno grandi ospiti e ci auguriamo che con il Vip Master Milano Marittima si confermerà la capitale del divertimento”, dichiara Patrick Baldassari, intercettato ieri ai Bagni Paparazzi di Milano Marittima, location in cui questi giorni hanno trascorso ore di sole e relax personalità come Paolo Bargiggia, Costantino Vitagliano e Monica Bertini.

La serata del Vip Master di venerdì sarà trasmessa in diretta Tv su Teleromagna (canale 14 del digitale terrestre), mentre la giornata di sabato sarà in diretta tv su Trc (Canale 15 del digitale terrestre). “Siamo pronti e carichi”, ha replicato Costantino Vitagliano che si è concesso a foto con i fans ieri pomeriggio a Milano Marittima.

“L’anno scorso non abbiamo potuto organizzare per via del Covid ma quest’anno siamo pronti e contenti di poter ospitare questo bell’evento che dà lustro a tutta la nostra città e alla Romagna in generale. Vi aspettiamo”. Parole di Patrick Baldassari, deus ex machina con papà Mario. “Ci sarà da divertirsi”, conclude la famiglia Baldassari.