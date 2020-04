Pasquale Di Nuzzo e Giovanna Reynaud convolano a nozze

Jordi di “Don Matteo 12” si sposa. I fan dell’attore possono gioire per questo importante annuncio anche se probabilmente, a causa del Coronavirus, i preparativi delle nozze subiranno un rallentamento. Purtroppo si tratta di un piccolo rinvio dell’organizzazione dell’evento che, terminata l’emergenza sanitaria legata al covid-19, si concretizzerà.

L’attore Pasquale Di Nuzzo e la fidanzata Giovanna Reynaud si sono conosciuti nel set di “Soy Luna” e da quel momento non si sono più lasciati. Giovanna Reynaud, classe 1997, è un’attrice messicana che ha debuttato come modella per poi lanciarsi nel mondo della recitazione. La giovane messicana è rimasta stregata da Pasquale, al tal punto da instaurare un grande rapporto d’amore che è resistito nonostante la distanza.

In una lunga intervista al settimanale Chi, Pasquale ha parlato del fatidico “si” ricevuto dalla bella Giovanna: “Vorremmo sposarci alla fine dell’anno, siamo nel pieno dei progetti. Sappiamo di essere molto giovani, ma se, grazie a Dio, siamo sicuri di voler trascorrere il resto della nostra vita, perché aspettare? Nel nostro futuro non vediamo noia ma solo un’avventura interminabile”.

Pasquale, che oggi si fa chiamare Lino Di Nuzzo, ha le idee chiare sul suo futuro e già sta avviando dei nuovi progetti professionali: “Oltre a nozze e bambini, vedrete l’uscita del mio primo libro. E da qualche mese stiamo lavorando insieme a un progetto per un canale YouTube, con l’idea di condividere le nostre esperienze con i fan, per motivarli a credere nei propri sogni attraverso sani principi”.

Partito dal talent show “Amici di Maria De Filippi”, Lino è riuscito a realizzare il suo più grande sogno ovvero quello di lavorare con il magnifico Terence Hill. Quando ha saputo che cercavano un attore ballerino, il caparbio Lino si è subito precipitato ai provini e con molta determinazione è riuscito ad ottenere la parte. Attualmente l’attore affianca il personaggio di Sofia, interpretato dall’attrice Mariasole Pollio: uno dei volti giovanili più amati della longeva fiction di Rai 1.