Parpiglia-Zorzi è guerra: il giornalista ha denunciato l’influencer

Tra Tommaso Zorzi e Gabriele Parpiglia non tira una buona aria. Dopo l’esperienza dell’influencer al “Grande Fratello Vip 5”, dove ne è uscito vincitore, lui e Parpiglia avevano stretto un legame solido e profondo. Il giornalista era diventato l’ombra di Zorzi, intraprendendo un percorso professionale che aveva portato a degli ottimi risultati.

Adesso però le cose sembrano essere cambiate e l’input è arrivato direttamente dal compleanno di Tommy. L’influencer, lo scorso 2 aprile ha compiuto gli anni e, per l’occasione, ha organizzato un party sfarzoso in un noto locale milanese. Alla festa erano presenti i suoi amici vip e ex gieffini, tra cui Maria Teresa Ruta, Stefania Orlando, Francesco Oppini e non solo.

Il grande assente è stato proprio Parpiglia. Inizialmente, la sua assenza è stata giustificata con uno stato d’animo non proprio dei migliori a causa della guerra in Ucraina. La realtà però sembrerebbe essere tutt’altra e a farla venire fuori è stato un botta e risposta tra il giornalista e Zorzi, su Twitter. Nel ringraziare i partecipanti al party, Tommy ha esclamato: “Il resto è aria fritta e tempo perso“.

Pronta è arrivata la replica di Parpiglia, il quale ha dichiarato: “Secondo me sarà aria stupefacente. Ho questa idea. Magari mi sbaglio. Magari no. Stupefacente“. Tra le varie frecciatine è venuto fuori che Gabriele avrebbe addirittura denunciato Tommaso. A svelarlo è stato lo stesso giornalista, il quale ha ammesso proprio su Twitter che in ballo ci sarebbe una situazione grave e dove pretende rispetto per il suo lavoro.

“La denuncia l’ho fatta e sarà stupefacente come lui. Non deve rispondere. Sa già tutto. Risponderà però in altri luoghi. C’è una situazione ben più ampia e grave. Io lavoro e voglio rispetto e giustizia se mi faccio il culo, se salvo “situazioni” al limite etc. Questo è stato calpestato. Avrò modo e misura nel difendermi“, queste le parole di Parpiglia.

Non si sa precisamente cosa sia accaduto tra i due, ma sicuramente qualcosa di serio. Nel mentre Zorzi ha festeggiato i suoi 27 anni, organizzando un party a tema anni ’90 e con super ospite Ivana Spagna. Un momento felice e spensierato che però non ha mancato di far venir fuori una questione spinosa e delicata, come la denuncia da parte di Parpiglia a indirizzo dell’influencer.