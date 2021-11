Paris Hilton si è sposata: ecco chi è il marito e la location da favola

Cosa ne pensa l’autore

Carmine Solmonese - Alla fine un matrimonio è sempre un evento bello, per chiunque. Forse per Paris sarà particolarmente sentito visto che la ragazza ha da anni subito delusioni amorose, per non parlare dei suoi trascorsi di vita alquanto altalenanti, sempre nell'occhio del ciclone per quanto riguarda il mondo del gossip. Non resta che farle tanti auguri.