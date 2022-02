Il tifo sfegatato si sa, a volte può giocare brutti scherzi. Ed è proprio quello che è successo a Luca Onestini, noto speaker italiano che si trovava a Parigi per una vacanza romantica assieme alla sua fidanzata spagnola, Cristina Porta. La donna è tifosa del Real Madrid, essendo appunto originaria della penisola iberica. La loro vacanza sembrava procedere assolutamente senza intoppi, quando però all’improvviso è successo qualcosa che ha rovinato letteralmente l’atmosfera.

Cristina sapendo che c’era la partita ha convinto Luca ad entrare in un bar parigino che trasmetteva il match. Nonostante la donna fosse in “trasferta” ha voluto comunque tifare la sua squadra del cuore. Il locale era pieno di gente, e tra questi c’erano molti sostenitore del Paris Saint Germain, una delle squadre più importanti di Francia e della capitale d’Oltralpe. Sembrava un momento come tanti al locale quando all’improvviso è bastata una parola fuori posto per scatenare il putiferio.

La rissa

Proprio al 94′ minuto, oltre i minuti di recupero quindi, è arrivato il gol che ha dato la vittoria ai francesi. Una rete in “zona cesarini”, come si suol dire in gergo, che Cristina non ha assolutamente gradito. La fidanzata di Luca, secondo quanto raccontano i media internazionali, si sarebbe lasciata andare a frasi ingiuriose nei confronti della squadra francese.

A questo punto i tifosi del PSG presenti nel locale si sono immediatamente scagliati contro i due, e specialmente contro Cristina. Dalle parole grosse si è passati subito ai fatti: Luca ha cercato di difendere la sua fidanzata che veniva aggredita, rimediando un pugno in un occhio che ha lasciato il segno.

Luca infatti ha rimediato un occhio nero. “Questa è una triste storia. Come sapete eravamo in un bar a vedere la partita, era pieno di tifosi del Paris Saint Germain. Quando i francesi hanno segnato il gol, Cristina ha gridato e questo è il risultato: un pugno sull’occhio” – così ha commentato l’accaduto Onestini. Insomma, una vacanza finita non proprio nel migliore dei modi.