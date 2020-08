Parigi, la polizia ferma Depardieu ubriaco in motorino: "Voglio andare in Russia"

Siamo abituati a vedere i personaggi del mondo dello spettacolo, attori, cantanti conduttori, sempre impeccabili e nelle migliori condizioni. Ma anche loro sono degli esseri umani, hanno una vita privata e di certo non gli manca qualche vizietto. Come l’attore francese Gerard Depardieu, che è stato fermato dai carabinieri in evidente stato di ebbrezza.

A riportare la notizia è stata la rivista “Point”. Dalle pagine del giornale si apprende che l’attore, venerdì 28 agosto era a bordo del suo scooter, in uno dei quartieri centrali di Parigi, quando ha commesso un effrazione del codice stradale. La polizia ha fermato Depardieu e gli ha fatto un verbale. Sono state proprio le forze dell’ordine coinvolte, a comunicare la notizia alla nota rivista.

Gli agenti, ignari che si trattasse del noto attore, hanno riferito che Gerard è uscito dal limite della segnaletica ed è passato col semaforo rosso. I poliziotti hanno chiesto a Depardieu di fare il test alcolemico. Il risultato è stato positivo e l’attore ha presentato un eccesso del limite di 0,25 milligrammi per litro di aria espirata.

Solo quando l’uomo ha tolto l’elmetto, gli agenti hanno capito chi fosse. Dal verbale redatto dai poliziotti, si apprende che il commissario della squadra di pattugliamento e sicurezza li ha contattati e ha chiesto loro “di non redigere il verbale contro il signor Depardieu“. A seguito degli ordini impartiti, gli agenti hanno tolto il verbale. Depardieu, ha ammesso di aver bevuto un paio di birre.

Solo una volta arrivati in commissariato e dopo aver effettuato un ulteriore test, che ha dato un risultato di 0,40 milligrammi per litro di aria espirata, si è deciso di confermare il verbale a carico dell’attore. Dalle pagine della rivista, si legge: “La polizia ha fermato lo scooter di Depardieu, l’attore è stato portato via dal commissariato da amici. Depardieu ha detto al commissariato che non vuole più essere francese e preferisce la Russia e Vladimir Putin“. Insomma, l’attore ha confessato di preferire la Russia e Putin, alla Francia.