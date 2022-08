Papa Francesco: la notizia ufficiale sulle dimissioni gela i fedeli. Ecco quando accadrà

Ascolta questo articolo

Una delle personalità che in questo momento sta facendo molto parlare di sè è sicuramente Papa Francesco. Il Pontefice interviene quasi ogni giorno circa la situazione che si è venuta a creare in Ucraina e la stessa Chiesa Cattolica sta facendo di tutto per poter cercare una soluzione diplomatica. A nulla sono serviti gli inviti del Papa a far si che questo orrore termini. Tra l’altro il Pontefice è alle prese anche con alcuni problemi di salute.

Nonostante questo continua a seguire l’evolvere degli eventi nel mondo. Basti pensare che ha consacrato al Cuore Immacolato di Maria sia la Russia che l’Ucraina. Nonostante tutto quindi il Santo Padre continua a portare avanti anche i suoi eventi settimanali, come le udienza del mercoledì, a cui partecipano migliaia di fedeli, anche se in queste circostanze il Pontefice si è mostrato sofferente e su una sedia a rotelle. Le notizie sul suo conto non sono affatto confortanti.

Papa Francesco e le dimissioni

Come saprà chi segue spesso le notizie internazionali, il Pontefice è affetto da una patologia al ginocchio che non lo fa camminare bene. Nelle scorse settimane si era vociferato che il Pontefice dovesse operarsi presto, ma secondo indiscrezioni sempre più insistenti, Francesco sarebbe pronto a dimettersi.

Questo complici anche i problemi di salute che spesso lo costringono a saltare i propri impegni personali. Secondo Italia Oggi il pontefice è stanco e vorrebbe lasciare l’incarico, ma non si tratta di un passaggio semplice, anche perchè bisogna ricordare che in vita c’è ancora il Pontefice Emerito, Benedetto XVI.

Secondo la prassi Bergoglio dovrebbe aspettare la morte di Benedetto XVI per poter rassegnare le proprie dimissioni. Cesare Maffi di Italia Oggi afferma quindi che nonostante i suoi problemi di salute, il Papa dovrà tenere duro ancora per diverso tempo e solo alla scomparsa di Benedetto XVI potrebbe decidere di rassegnare le proprie dimissioni, e quindi solo allora potrà cominciare il conclave per eleggere il nuovo Pastore della Chiesa Cattolica.