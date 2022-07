Papa Francesco, la notizia è stata appena diffusa: il triste annuncio

Ascolta questo articolo

Una delle personalità che in questo momento sta facendo molto parlare di sè è sicuramente Papa Francesco. Il Pontefice interviene quasi ogni giorno circa la situazione che si è venuta a creare in Ucraina e la stessa Chiesa Cattolica sta facendo di tutto per poter cercare una soluzione diplomatica. A nulla sono serviti gli inviti del Papa a far si che questo orrore termini. Tra l’altro il Pontefice è alle prese anche con alcuni problemi personali.

Nonostante questo continua a seguire l’evolvere degli eventi nel mondo. Basti pensare che alcune settimane fa ha consacrato al Cuore Immacolato di Maria sia la Russia che l’Ucraina. Nonostante tutto quindi il Santo Padre continua a portare avanti anche i suoi eventi settimanali, come le udienza del mercoledì, a cui partecipano migliaia di fedeli. Ma in queste ore una notizia che riguarda da vicino Papa Francesco sta facendo preoccupare i fedeli. Vediamo di cosa si tratta, fedeli sotto shock.

Papa Francesco, “è morto”

Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, in queste ore è venuto a mancare il cardinale Claudio Hummes. Si tratta delle personalità della Chiesa Cattolica che ha ispirato il nome di Papa Francesco allo stesso Bergoglio. Il Pontefice, così come tutto il suo entourage, è stato molto colpito dal decesso di Hummes.

“Avevo accanto a me l’arcivescovo emerito di San Paolo e anche prefetto emerito della Congregazione per il Clero, il cardinale Claudio Hummes: un grande amico, un grande amico! Quando la cosa diveniva un po’ pericolosa, lui mi confortava” – così aveva spiegato all’epoca Papa Francesco parlando di Hummes.

Il Pontefice in questi anni non ha mai smesso si ringraziare per la sua vicinanza il cardinale Hummes, il quale, quando Francesco fu eletto Pontefice lo abbracciò ricordando al nuovo Santo Padre di non dimenticarsi dei poveri. Una personalità, Hummers, che mancherà tanto sicuramente alla Chiesa Cattolica.