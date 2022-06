Papa Francesco: la notizia che nessuno si sarebbe aspettato. Fedeli sotto choc

Ascolta questo articolo

Come si sa la Chiesa spesso attraversa dei momenti non proprio felici. Recentemente lo stesso Vaticano è stato al centro della cronaca internazionale per quanto riguarda alcune inchieste giudiziarie molto importanti. Nel corso della sua storia plurisecolare le autorità ecclesiastiche hanno dovuto far fronte a tantissimi problemi e i pontefici che si sono susseguiti sul soglio di Pietro hanno davvero lottato strenuamente per mantenere l’unità dell’istituzione.

Attualmente presiede la Cattedra di Pietro, Papa Francesco, ovvero Jorge Mario Bergoglio. In queste ultime settimane il Pontefice si è mostrato purtroppo acciaccato e siede su una sedia a rotelle a causa di un problema abbastanza serio al ginocchio. Si vociferava che a breve il Pontefice avrebbe dovuto operarsi per risolvere il problema. Ma in queste ore alcune indiscrezioni (non confermate) stanno gettando in apprensione i fedeli di tutto il mondo.

Cosa sta succedendo

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, ormai Papa Francesco si fa spesso accompagnare durante le sue uscite pubbliche. Questo starebbe a dimostrare un suo stato di salute purtroppo precario, anche se è bene precisare che Bergoglio non hai mai perso il sorriso in questo periodo molto particolare per lui.

Il 28 agosto dovrebbe visitare la città de L’Aquila per aprire la Porta Santa e il Giubileo di Celestino V, nella Festa della Perdonanza del 2022. Tale festa è stata voluta appunto dallo stesse Celestino V nel corso del Medioevo. Per il 27 agosto (giorno prima della partenza) Francesco ha convocato un concistoro per la creazione di 21 nuovi cardinali, sedici dei quali hanno meno di 80 anni. Secondo alcuni questo sarebbe un piano per preparare le sue dimissioni, in modo che ad un presunto prossimo conclave possano partecipare anche cardinali che abbiano meno di 80 anni. Di ciò, però, precisiamo ancora, non si ha nessuna certezza. Staremo a vedere che cosa succederà.