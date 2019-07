Paolo Ruffini non si trattiene e vuota il sacco su Barbara D’Urso

Nessun discorso smaccatamente adulatorio e/o sviolinate. La schiettezza e sincerità di Paolo Ruffini sono note al grande pubblico e ai suoi fedelissimi fan. Ma sebbene il frizzante conduttore di “Colorado Cafè” si contraddistingua per la sua obiettività, nel corso di una recente intervista per TvBlog si è sentito inclinato a sciorinare elogi sulla regina di Canale 5 Barbara D’Urso.

Tra un tuffo al mare ed una vacanza in famiglia, il 40enne livornese continua a non perdere di vista i suoi progetti professionali e ad esprimere opinioni sui suoi colleghi appartenenti allo showbiz. Intervistato dai giornalisti del blog televisivo TvBlog, Paolo Ruffini si è infatti pronunciato in merito a Barbara D’Urso e ha vuotato il sacco.

“È una grande professionista. Chapeau. Ho avuto modo di lavorare con lei e puoi dirle tutto, ma non puoi dire che è una persona disonesta. Cucina ad hoc esattamente quello che la gente vuole mangiare, uno straordinario fast food. Live è lo zenit di un certo tipo di televisione. Io la trovo geniale“ ha dichiarato il presentatore di Italia Uno.

Oltre a decantare le lodi della Signora D’Urso, Paolo Ruffini ha evidenziato la propensione del pubblico italiano a criticare negativamente l’ascesa televisiva di determinati personaggi e/o conduttori tv: “Questo Paese non perdona il successo altrui”, ha sottolineato l’esilarante 40enne. Il conduttore, infatti, ha poi portato un esempio concreto, spendendo parole positive anche nei riguardi di Francesca Cipriani, sua collega all’interno dello staff del programma comico di Italia Uno “Colorado Cafè“.

Da conduttore, Paolo Ruffini ha voluto evidenziare, elogiare e marcare la professionalità e la bravura della sua collega Barbara D’Urso. Sugli affollati social network, però, il caustico popolo del web non ha perso tempo e si sta interrogando, chiedendosi se ‘Carmelita’ meriti appieno gli elogi e le lusinghe dispensate dal comico e presentatore di “Colorado”.