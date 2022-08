Paolo Fox, l’annuncio in diretta Tv: "Settembre sarà un mese fantastico per questi 4 segni"

Ascolta questo articolo

Agosto è ormai agli sgoccioli, tra pochi giorni gli subentrerà il mese di settembre, che sancirà poi la fine dell’estate. Per Paolo Fox, noto astrologo e personaggio televisivo, sarà un mese che guarderà con favore soprattutto alcuni segni zodiacali. Almeno è questo ciò che sembra prospettare lo studio attento delle stelle e degli allineamenti previsti tra pochi giorni.

Per 4 segni zodiacali c’è da aspettarsi piacevoli novità a breve, il prossimo mese può rappresentare un’occasione da cogliere al volo per segnare una svolta importante in vista della fine di quest anno. Non resta che verificare di appartenere ad uno di questi segni fortunati: vediamo di quali si tratta.

I 4 segni

Tra i segni zodiacali più fortunati a settembre c’è quello dei Gemelli, a breve ci sarà una svolta importante, quella che è stata sempre desiderato per iniziare a vivere con più libertà ed automia;non è più il tempo di piangersi addosso, stai per avere finalmente l’occasione di cambiare le cose e di goderti la felicità che ti meriti.

Ottime notizie anche per il segno del Leone, che a settembre potranno finalmente lasciarsi alle spalle i rimpianti e i dolori del passato per ripartire con grande energia positiva; svilupperanno relazioni sane e produttive sia nelle amicizie che in amore. La Bilancia potrà raccogliere a breve i frutti di tanti sacrifici e sofferenze, non ci sarà più spazio per i sentimenti negativi, soppiantati finalmente da un nuovo inizio ricco di speranza e di energia positiva.

Infine, l’ultimo segno che incontrerà il favore delle stelle per il prossimo mese è il Sagittario: dopo tanti incidenti di percorso e delusioni, ora tutti i tasselli stanno per essere inseriti al proprio posto, la felicità sempre desiderata è ormai dietro l’angolo. A breve tutti i cambiamenti nella tua vita avranno un senso, il mese di settembre sarà da ricordare.