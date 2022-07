Paolo Fox, la tremenda notizia in diretta Tv: "Fine luglio da incubo per questi 3 segni.."

Ascolta questo articolo

Ognuno di noi ascolta o legge spesso le previsioni dell’oroscopo fatte dagli astrologi, questo anche per poter capire che tipo di perido si attraverserà a breve termine. C’è chi ritiene che le previsioni dell’oroscopo non siano assolutamente scientifiche, e anche a volte prive di senso, ma spesso ci azzeccano, tanto che alcune persone guardano l’oroscopo ogni inizio di settimana. Un pò come le previsioni del tempo, insomma, ci si aspetta che nella propria vita arrivino periodi sempe più sereni.

Questi ultimi due anni, inutile girarci attorno, sono stati complicati un pò per tutti, complice anche l’arrivo della pandemia di Covid-19, che ha stravolto i piani delle nostre esistenze. In questo frangente moltissime persone hanno perso il lavoro o si sono trovate in serie difficoltà economiche. Ma per alcuni segno zodiacali la fine di questo mese di luglio non sarà affatto rosea, vediamo le previsione fatte dall’astrologo Paolo Fox.

Tre segni, fine luglio da incuboù

Il mese di luglio solitamente per gli italiani è quello che prepara la maggior parte di noi alle ferie di agosto. Un mese diciamo di transizione, dove anche le previsione meteo a volte sono “ballerine”, anche se questa estate è segnata da temperature roventi che stanno portando sulle spiagge milioni di italiani.

In Italia tra gli astrologi più seguiti c’è sicuramente Paolo Fox: l’uomo viene interpellato spesso dai media italiani circa la condizione che passeranno i cari segni zodiacali in un determinato periodo dell’anno. Ebbene, secondo l’oroscopo di Supereva ci saranno tre segni zodiacali che vivranno un fine luglio da incubo.

Si tratta precisamente dei segni dei Toro, Vergine e Capricorno. Per i nati sotto questi segni si sta per aprire un periodo tutt’altro che roseo, in quanto il sole si trova nel Leone, circostanza che potrebbe servire per i segni di terra per mettere a posto qualcosa che non è andato per il verso giusto. Per questi tre segni sarà un periodo incerto he però può essere sfruttato per stare fermi e ricaricare le batterie.