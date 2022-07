Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: "Siamo separati". La sofferta decisione della coppia

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono l’influencer Clizia Incorvaia, che in questi anni è divenuta molto famosa e una delle personalità più seguite in Italia. Come si sa la donna ha avuto una relazione con il cantante della Vibrazioni, Francesco Sarcina, da cui ha avuto una figlia. La loro storia è però finita e recentemente Clizia ha raccontato come è il rapporto con Francesco.

Anche l’attuale compagno di Clizia, Paolo Ciavarro, ha rilasciato delle dichiarazioni circa il rapporto con Francesco Sarcina. Ciavarro ha informato che il rapporto con il padre di Nina, questo il nome della bimba nata dalla relazione tra Clizia a Sarcina, è ottimo anche se all’inizio i rapporti tra i due non erano idilliaci. “In tanti mi hanno chiesto: “Ma hai fatto un figlio con una donna che ha già un figlio?” E quindi? Quindi è tutto meraviglioso, basta rispettare la bambina e avere un rapporto civile con il padre. E io ho un buon rapporto con Francesco” – così ha dichiarato recentemente Paolo Ciavarro. Ma la coppia Ciavarro-Incorvaia ha rilasciato in queste ore una notizia da brividi, vediamo di cosa si tratta.

Ciavarro e Clizia lontano dai figli

Come è noto lo scorso mese di dicembre, mentre era incinta del figlio avuto da Paolo, Clizia rimase contagiata dal Covid-19, patogeno che adesso pare abbia ripreso nuovamente piede nel nostro Paese con i casi che hanno superato le 100mila unità giornaliere. E sono anche tanti i casi di reinfezione.

Purtroppo Clizia e Paolo attualmente sono positivi al Covid, loro come milioni di italiani, per questo sono costretti a stare in isolamento e quindi lontano dai figli, da cui si sono allontanati per motivi del tutto precauzionali. “Mi mancano i vostri sorrisi mi mancate amori della mamma!” – così ha scritto Clizia sui social a corredo di un video.

“Comunichiamo così. Piccolo grande cuore” – queste le parole scritte dalla Incorvaia a corredo del video che mostra loro due e i figli divisi da una porta in casa. La speranza adesso è che Clizia e Paolo possano rimettersi presto e riabbracciare i loro bambini. Purtroppo il Covid, come vediamo, non fa sconti a nessuno.