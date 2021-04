Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, pronti per un figlio: l’annuncio della coppia

E pensare che solo qualche mese fa nessuno avrebbe scommesso nulla sulla storia nata tra le mura del “GF Vip”. A distanza di un anno però, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno fatto ricredere tutti coloro che hanno persino dichiarato che non sarebbero durati più di 3 settimane insieme. Il figlio di Eleonora Giorgi infatti ha da sempre dichiarato di provare grandi sentimenti per la sua compagna, l’influencer Clizia Incorvaia.

Sentimento che appare oltremodo ricambiato da parte di Clizia nei confronti del suo nuovo principe azzurro. Oggi la coppia ha da poco compiuto il grande passo di andare a convivere insieme. Clizia ha di fatto abbandonato la sua Milano per trasferirsi insieme a Paolo nella città eterna, Roma.

La convivenza con Paolo e l’annuncio di un bambino

Un passo che di certo è stato compiuto in nome dell’amore e della passione che regna tra i due. In una recente intervista concessa al settimanale “Gente“, Paolo afferma che Clizia in poco tempo ha subito saputo ben ambientarsi ai ritmi frenetici della capitale, tanto che la stessa influencer ha poi confermato la cosa, aggiungendo di aver acquisito la giusta sintonia con la città, non sentendo per nulla la mancanza di Milano.

I due hanno poi aggiunto di aver trovato una casa nella capitale in cui sono presenti due camere da letto, per un motivo molto preciso, che non riguarda l’eventuale presenza di ospiti che vorranno pernottare a casa dei due ragazzi. Il figlio della Giorgi e l’influencer hanno infatti dichiarato apertamente di sentirsi adesso pronti per avere un bambino.

Ebbene si, dopo un anno di passione, amore e sentimenti intensi, è arrivato adesso il momento di suggellare il rapporto con un figlio. Ecco quanto affermato da Clizia durante l’intervista: “Prima o poi ci piacerebbe un bimbo – confida l’influencer, che aggiunge – un piccolo sogno da sommare a un grande sogno” riferendosi alla sua storia con Paolo. In ultimo Clizia conclude: “Non ci siamo ancora messi all’opera, ma prima o poi…“.