Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia pronti per la convivenza

Nonostante il caos del trasloco, la famosa coppia Incorvaia Ciavarro non è in grado di trattenere l’emozione di aver finalmente preso una nuova casa a Roma. Lo si evince dai loro post sui social network, in cui i due, attraverso storie su Instagram, fanno vedere ai loro seguaci l’abitazione colma di scatoli e cianfrusaglie messe in disordine.

Dopo ormai un anno di relazione, iniziata nel momento in cui si sono conosciuti all’interno del GF Vip, la coppia sembra essere affiatata e inseparabile nonostante la pandemia, la differenza di età e i diversi mesi passati dentro casa a causa del lockdown. Agli occhi del pubblico, i due appaiono come una coppia spensierata nel fiore della giovinezza che, al momento, non sta pensando al concepimento di un bambino.

Secondo quanto affermato dalla madre di Paolo Ciavarro, infatti, il figlio e la compagna stanno soltanto pensando al loro futuro, e vogliono far crescere ancora un po’ Nina, la figlia di Clizia e l’ex Francesco Sarcina, frontman delle vibrazioni. La Giorgi, inoltre, ha sottolineato come l’arrivo dell’Incorvaia all’interno della famiglia abbia portato una ventata d’aria fresca, in quanto l’influencer ha una vitalità e un’energia davvero travolgenti.

In più, l’arrivo di un figlio, in un momento particolare come questo, potrebbe essere controproducente sia per la loro vita privata che per le loro attività lavorative. Innanzitutto, i due ritengono giusto dedicare ancora le giuste attenzioni alla piccola Nina. Inoltre, l’Incorvaia sembra non stancarsi mai, e continua spedita nella sua carriera da influencer, che sta conquistando il cuore di migliaia e migliaia di fan sui social.

Clizia, infatti, è intenta a lanciare una collezione del tutto nuova appartenente al brand Clizia World, che vedrà la realizzazione di 6 paia di scarpe, 7 capi diversi, e diverse varianti di borse e gioielli. Ovviamente, l’influencer è costantemente appoggiata dal fedele compagno, che è molto orgoglioso del suo lavoro.