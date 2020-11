Paolo Brosio, il Covid e l’amore per Marialaura: "Quello che doveva succedere è successo"

L’esperienza nella casa del “Grande Fratello Vip” per il noto giornalista Paolo Brosio, potrebbe ben compendiarsi in una “toccata e fuga”. Non è di fatto durata molto la sua permanenza nella casa, a causa delle parole di troppo dette nella villa, svelando ben oltre quello che avrebbe potuto rivelare al resto degli inquilini.

Un ingresso che era stato annunciato sin dall’inizio, ma che ha riscontrato in seguito alcuni intoppi, uno dei tanti è stata la sua positività al Covid-19. Nonostante le sue attenzioni e i continui controlli effettuati da parte della produzione dello show, Brosio racconta, in una recente intervista concessa a “Novella 2000“, della sua esperienza con il Covid-19.

Il giornalista afferma che i primi sospetti sono giunti quando ha iniziato ad avere problemi intestinali, sentendosi anche molto debole, cosa molto strana dato che Paolo è abituato a fare molto sport: “Ho chiamato il produttore del reality, che mi ha mandato alla clinica Villa Tiberia per una serie di esami. Tutto bene fino alla TAC spirale. Così hanno scoperto che avevo una polmonite bilaterale, anche senza febbre“. Brosio è stato in seguito portato al centro anti Covid, dove è rimasto ben 38 giorni, fin quando i tamponi non si negativizzavano, ed ha aggiunto: “anche se dopo una settimana, ripeto, mi sentivo bene. Un incubo“.

Paolo Brosio e la sua nuova fiamma

Si passa poi a un argomento molto scottante, quello amoroso, nella fattispecie della sua nuova fiamma Marialaura De Vitis. I due, nonostante l’enorme divario generazionale (oltre 40 anni di differenza), sembrano felici insieme, ed anche Brosio sembra confermare la cosa: “ sono certo che non è una cosa da poco. È una frequentazione che sta crescendo. Mi piace molto come persona, è profonda, matura“.

Seppur religioso, è pur vero che Brosio non hai mai professato di essere un prete, e se c’è sentimento, va da sé che esiste anche la carnalità, e sembra che lo stesso giornalista confermi la cosa: “Sono molto credente, ma non sono un prete, quello che doveva succedere è successo. Poi, il Signore, se vorrà, mi assolverà“.