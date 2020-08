Paolo Brosio al Grande Fratello Vip: la verità

Mancano poche settimane all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’edizione passata che aveva conquistato il pubblico, raggiungendo anche ottime vette di share, la Mediaset ha voluto rilanciare la proposta, questa volta facendo qualche piccola modifica, come quella degli opinionisti (ci sarà infatti Antonella Elia, ex partecipante al reality nelle vesti di opinionista) e ovviamente dei partecipanti.

Nonostante non manchi poi così tanto tempo, gli unici personaggi che sembrano certi, sono solo il presentatore, Alfonso Signorini, affiancato dalla Elia e da Pupo, nelle vesti di opinionisti. In tanti hanno ricevuto la proposta di partecipare, ma altrettanto tante sono state le persone che hanno poi rifiutato l’offerta.

A questo giro si parla del giornalista Paolo Brosio. Paolo infatti sembra che abbia anche lui avuto la proposta di varcare la porta rossa della villa di Cinecittà. Molti lo davano per certo all’interno della casa, un partecipante di tutto vanto per il programma, ma il giornalista ha di recente rivelato la verità al noto settimanale “Novella 2000“.

Nella rubrica “Up&Down” del settimanale succitato, il direttore Roberto Alessi, riporta che Brosio ha smentito apertamente la sua presenza allo show, affermando: “Roberto non vado, niente Grande Fratello Vip per me“. Le parole del direttore invece sono state: “ Così mi risponde Paolo Brosio quando gli chiedo della sua partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, come concorrente. La trasmissione parte il 14 settembre. Me lo davano per certo nel cast. Gli altri negano“.

Brosio non è stato il solo a rifiutare la proposta al GF Vip, insieme a lui infatti si leggono nomi come Gabriel Garko, Nina Moric, Eva Grimaldi, Nicola Ventola e Ludovica Pagani (quest’ultima ha addirittura registrato un breve video su instagram, dove afferma: “Volevo un attimo chiarire una situazione. Io non entrerò nella casa del GF. Non so perché siano usciti questi articoli, anche perché l’ho già smentito“). Ad oggi quindi appare ancora tutto molto incerto sui futuri partecipanti del reality. Non resta che attendere ulteriori news che diano maggiori certezze all’argomento.