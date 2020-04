Paolo Bonolis, un programma con la sua ex Laura Freddi: "Perché no"

Ritornano a grande richiesta le dirette di Paolo Bonolis su SDL.Tv, in cui la moglie aiuta il conduttore a selezionare la miriade di domande poste dai fan. Sonia Bruganelli pone al marito le domande più interessanti e pertinenti, collaborando quindi nella riuscita della diretta, facendola diventare molto simpatica e sotto certi aspetti scanzonata.

Tra le tantissime domande alle quali Paolo risponde con grande simpatia, ce ne sono state alcune sulle quali il conduttore si è soffermato. Una di queste è stata la domanda riguardante l’acquisto della sua prima casa, comprata con i primi guadagni nel mondo della tv; il conduttore svela che in quella casa accadevano cose molto strane, come se l’appartamento fosse infestato dai fantasmi.

Infatti a tal proposito il conduttore racconta: “La notte andavo a letto e la mattina quando mi risvegliavo c’erano le luci accese, gli armadi erano parzialmente aperti… Una sera ho spento tutto, mi sono messo sul divanetto del salottino e ho parlato nel buio con quella che presumevo fosse un’entità. Ho detto: ‘Senti guarda, a me dispiace. Tu magari vuoi comunicarmi qualcosa ma non ti capisco. Avresti rotto i cogl.ni!’ Da quel momento non è più successo nulla“.

Ovviamente la storia ha suscitato non poco divertimento nei tanti fan che hanno seguito la diretta; tra le altre domande poste al presentatore qualcuno ha anche chiesto se fosse disposto a condurre un programma insieme alla sua ex Laura Freddi; Bonolis ha risposto in maniera molto decisa, affermando di non aver alcun problema nel condurre un programma insieme alla Freddi.

D’altro canto non sarebbe la prima volta, infatti a detta di Paolo già in passato i due si ritrovarono a condurre un programma insieme e si intitolava: “Belli freschi“. A tal proposito Bonolis aggiunge: “Se capitassero le circostanze e avesse un senso, certo, perché no. […] Siamo stati insieme per qualche tempo. Non è che ci siamo accoltellati, è semplicemente finita la vicenda“.